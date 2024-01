Phụ huynh tranh cãi nảy lửa vì quy định nghỉ học ngày rét

Các trường trang bị cơ sở vật chất hiện đại, lắp điều hòa hai chiều, học sinh cũng được chăm lo tốt hơn, vậy có cần nghỉ học vì rét?

Hơn 6h sáng 23/1, hàng chục trường tiểu học và mẫu giáo Hà Nội cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C theo quy định. Có trường cho học sinh nghỉ hoàn toàn; có trường vẫn nhận quản lý học sinh và giao bài tập ở nhà cho học sinh không đến lớp. Một số trường chủ động bố trí phương án học online, hoặc ra thông báo vào học muộn hơn. Điều này đã gây ra những tranh luận trái chiều giữa các phụ huynh có con ở tuổi đến trường.

Một bộ phận phụ huynh đồng tình cho học sinh nghỉ học vì rét, cho rằng đây là quy định chung dành cho số đông và đã áp dụng từ lâu nên cứ thế mà làm:

Độc giả Nguyenhung phân tích: "Nhiều phụ huynh lập luận nào là học sinh các nước Âu - Mỹ ,Trung, Hàn, Nhật vẫn đi học bình thường dù trời giá rét; nào là cơ sở vật chất ở trường học ngày nay đã được trang bị tốt hơn nhiều so với trước đây; nào là cần linh hoạt cho từng khu vực... Theo tôi, tất cả chỉ là để né việc trông trẻ.

Thứ nhất, các nước kể trên đều là những nước có khí hậu ôn đới. Trẻ em ở những nước này vốn đã quen với không khí lạnh, thể trạng và sức đề kháng của các em cũng tốt hơn nhiều so với trẻ Việt.

Thứ hai, việc các nhà trường trang bị cơ sở vật chất tốt hơn không đồng nghĩa với khả năng chịu đựng hay sức đề kháng của học sinh bây giờ tốt hơn thời trước. Tôi thấy thực tế có khi ngược lại, về khoản chịu lạnh, trẻ em ở vùng cao thiếu thốn còn tốt hơn nhiều so với trẻ em thành thị đủ đầy.

Thứ ba, trời đã lạnh dưới 10 độ thì đi đâu cũng vậy, tại sao cần phải phân ra khu vực thành thị - nông thôn, vùng xa để đòi hỏi quy định linh hoạt cho rắc rối làm gì?

Thời tiết không tốt thì giải pháp tốt nhất là cho học sinh nghỉ ở nhà. Ở đây, không phải là các em có thể chịu được lạnh hay không mà vấn đề là trời rét thì dễ mắc bệnh, nhẹ cũng vài ngày, nặng thì cả tuần, lúc ấy công việc của cha mẹ chắc chắn còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chưa kể trời lạnh, nhiều phụ huynh cũng tự chủ động cho con nghỉ để bảo đảm sức khỏe, vậy hiệu quả của một buổi học có còn hay không?".

Đồng quan điểm, bạn đọc Thanhuyenmy cho rằng: "Tôi đồng ý cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp theo quy định (từ dưới 10 độ C) để đảm bảo sức khỏe cho các em, đồng thời cũng là giữ an toàn cho trường học. Vì chỉ cần một sự cố bất thường không may xảy ra trong trường những ngày thời tiết xấu cũng dễ bị xã hội lên án.

Chưa kể, trong xã hội, không phải gia đình nào cũng có điều kiện, hoàn cảnh giống nhau; không phải trường nào cũng được trang bị tốt cơ sở vật chất như nhau; không phải học sinh nào cũng có sức đề kháng giống nhau... nên vẫn cần thực hiện quy định, bên cạnh một số điểm cần chú ý:

Thứ nhất, khi nhà trường đưa ra thông báo nghỉ học cần lưu ý thông báo sớm để phụ huynh chủ động lên kế hoạch, sắp xếp thời gian trông con.

Thứ hai, mục đích nghỉ rét là nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, thế nên nhà trường cũng cần có thêm phương án dự bị cho phụ huynh. Chẳng hạn, những gia đình không có điều kiện sắp xếp người trông trẻ và không thể nghỉ việc trông con... thì nhà trường phải có tổ chức trông trẻ. Nhà trường cũng nên linh động theo tình hình cụ thể, không nên phó mặc hoàn toàn cho phụ huynh tự xử lý.

Tôi tin, nếu có sự cảm thông và thấu hiểu từ hai phía thì chúng ta sẽ có giải pháp ổn thỏa cho việc này. Bằng không thì vòng lặp khó chịu sẽ tiếp tục ở hiện tại và tương lai".

Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh khác lại không đồng tình, cho rằng thời tiết khắc nghiệt thì nên cho các con học cách thích nghi, đảm bảo mặc ấm lúc đi đường, đến lớp, để tránh làm xáo trộn sinh hoạt của các gia đình:

Độc giả Thanhtutsc phản biện: "Việc nghỉ học do trời lạnh bất kể là ở nhiệt độ nào cũng không nên đưa vào như một quy định bắt buộc hay quy định chính thức. Học sinh được nghỉ, không có nghĩa là giáo viên và những nhân viên phục vụ khác trong trường cũng được nghỉ mà không bị trừ phép, công. Nếu trường vẫn hoạt động và hiện nay cơ sở vật chất đã tốt hơn xưa rất nhiều, vậy tại sao lại bắt trẻ ở nhà, giáo viên cũng miễn cưỡng phải nghỉ và sau lại phải chạy bù chương trình hoặc bớt xén giờ dạy đáng có của học sinh?

Vậy nên, tôi cho rằng, gia đình nào thấy con mình sức khỏe yếu, không chịu được lạnh thì có thể tự xin cho con nghỉ ở nhà và làm bài tập sau. Còn lại, với các bé thể trạng tốt vẫn nên được đi học. Sau này, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ khiến môi trường sống ngày càng khắc nghiệt hơn nữa, nếu trẻ không thích nghi dần từ bây giờ thì sau này những đứa trẻ đó lớn lên sẽ biết đề kháng thế nào?".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Hằng bổ sung thêm: "Nhiều bố mẹ bây giờ bao bọc con quá mức và tước đi quyền được cảm nhận về thời tiết và thiên nhiên cũng như sự ham muốn làm cái này, cái kia của con. Họ quyết định và làm hộ con tất cả nên sinh ra một lớp trẻ thụ động, không có chính kiến và đam mê. Tôi ngày trước đi học cũng rất lạnh nhưng chưa bao giờ thấy khổ mà chỉ thấy vui vì được ra sân chơi nhảy dây và chạy đuổi nhau với các bạn, người ấm lên để thích nghi với thời tiết.

Giờ các bố mẹ lười hơn, ngồi phòng điều hòa suốt ngày nên nghĩ trẻ con cũng phải hưởng sự sung sướng, được ngồi ấm như mình và tước đi của trẻ con sự trải nghiệm cuộc sống. Những bố mẹ muốn nuôi con kiểu tủ kính thế này sẽ phải hứng chịu hậu quả khi con lớn lên. Nhìn trẻ con nước ngoài sống ở Hà Nội mà tôi thấy thèm, bọn chúng năng động, khỏe mạnh, tự lập, kể cả trong những hôm thời tiết lạnh vẫn vui chơi và học tập bình thường. Trong khi trẻ con Việt Nam do được bao bọc như búp bê, thiếu và yếu nhiều kỹ năng sống".

Nhấn mạnh những ảnh hưởng tiêu cực mà quy định nghỉ học vì rét gây ra, độc giả Tran dung kết lại: "Hiện nay, tại Hà Nội và một số đô thị lân cận, các trường học mầm non, tiểu học hầu hết đã được xây dựng lại với cơ sở vật chất đầy đủ, rất nhiều lớp có lắp đặt điều hòa hai chiều nên đáp ứng cơ bản yêu cầu chống rét cho học sinh. Bên cạnh đó, điều kiện cuộc sống của các gia đình cũng đã tốt lên rất nhiều nên thường trang bị rất đầy đủ cho con trẻ quần áo, trang bị khi ra ngoài.

Do vậy, chúng ta cần 'cá nhân hóa' cho từng khu vực, rà soát, đánh giá lại mức độ lạnh gây nguy hiểm, cơ sở vật chất, điều kiện sức khỏe con trẻ từng khu vực để đưa ra các giải pháp phòng chống, thích ứng phù hợp. Các cường quốc xứ lạnh có nhiệt độ mùa đông thấp hơn chúng ta rất nhiều, mưa tuyết bao phủ thời gian dài, nhưng họ đã chọn phương án thích ứng, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để các hoạt động kinh tế, xã hội ít bị ngưng trệ, ảnh hưởng hơn. Thiết nghĩ, chính quyền cũng nên xem xét đề xuất, điều chỉnh quy định cho phù hợp hơn trong điều kiện hiện tại đã thay đổi nhiều so với trước đây".

Thành Lê tổng hợp

