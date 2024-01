Trường ở Hà Nội đồng loạt cho học sinh nghỉ vì trời rét

Sáng 23/1, hàng chục trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội cho học sinh nghỉ vì trời rét dưới 10 độ, có trường chuyển sang học trực tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội ghi nhận tại trạm đo ở quận Hà Đông lúc 6h sáng nay là 9,9 độ C.

Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Nếu không cho nghỉ, các trường chủ động điều chỉnh giờ vào lớp, giải quyết linh hoạt những trường hợp đi muộn.

Hơn 6h sáng nay, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, phát thông báo nghỉ cho tất cả học sinh. Nếu không có người trông con, phụ huynh có thể đưa con tới trường, trường vẫn nhận quản lý, hướng dẫn học sinh học tập từ 8h30 tới 16 giờ.

"Phụ huynh nào đưa con tới trường thì báo lại cho giáo viên chủ nhiệm trước 7h30 để các thầy cô báo cáo với nhà trường", thông báo nêu.

Tương tự tại trường Tiểu học Kiến Hưng, Tiểu học Văn Khê ở quận Hà Đông, học sinh được cho nghỉ. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận này đề nghị các trường vẫn mở cửa để đón học sinh, nếu các gia đình không tìm được người trông con.

Hiệu trưởng Trần Thị Quyên của Tiểu học Văn Khê cho biết việc duy trì hoạt động bán trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình. Trong trường hợp giá rét kéo dài, trường sẽ tính đến phương án học trực tuyến như thời điểm Covid-19.

Ở quận Đống Đa, trường Tiểu học Trung Tự cũng cho hơn 1.500 học sinh ở nhà vì trời rét. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết từ đầu mùa đông, trường đã chủ động nhắc nhở phụ huynh giữ ấm cho con, theo dõi thông tin về thời tiết trên các phương tiện truyền thông và thông báo của trường.

Sáng nay, trường Trung Tự vẫn nhận học sinh nếu phụ huynh đưa con tới trường. Song theo bà Hà, tới 7h45, trường chưa nhận học sinh nào.

Về kế hoạch học tập, bà Hà cho biết với những học sinh tới trường hôm nay, giáo viên chủ yếu để các em trong lớp giữ ấm, tổ chức ôn tập nhẹ nhàng chứ không dạy bài mới. Bà cho biết việc dạy bù một buổi không đáng ngại, sẽ được sắp xếp sau để áp dụng đồng loạt với học sinh toàn trường.

Cũng cho học sinh ở nhà, song trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tổ chức học trực tuyến.

"Buổi học trực tuyến hôm nay ưu tiên môn Toán, tiếng Việt. Trường cũng chuẩn bị phương án dạy online nếu thời tiết rét kéo dài", hiệu trưởng Giang Thanh Thủy nói.

Hàng loạt trường khác cũng phát thông báo nghỉ gồm Tiểu học Khương Thượng, Láng Thượng (quận Đống Đa), Đa Tốn (Gia Lâm), Lê Lợi (Hà Đông), Kim Giang (Thanh Xuân), Tiểu học B thị trấn Văn Điển (Thanh Trì)...

Học sinh trường Marie Curie, Hà Nội, đến trường sáng 23/1. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoài cho nghỉ học, một số trường ở Hà Nội lùi giờ vào lớp 15-60 phút.

Trường Tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân, sáng nay cho biết với những ngày rét dưới 10 độ, giờ vào lớp buổi sáng là 9h, lùi khoảng một tiếng so với thời gian học thông thường. Với những học sinh không ăn bán trú, các em sẽ tan học lúc 11h30. Giờ vào và tan học buổi chiều không thay đổi.

"Với những phụ huynh không thể đưa con đến trường theo thời gian trên, nhà trường vẫn mở cửa đón học sinh vào lớp sớm, đảm bảo các em không chơi ngoài sân", trường Nhân Chính cho biết.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt các em mặc đồng phục, chú trọng giữ ấm cho học sinh. Riêng các trường, nhóm lớp mầm non phải đủ nước ấm để chăm sóc trẻ em.

Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương cũng cho học sinh nghỉ vì trời rét.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, nhiệt độ dưới 10 độ C, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ; dưới 7 độ C, học sinh THCS và THPT được nghỉ. Riêng thành phố Việt Trì có khoảng 100 trường mầm non, tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non độc lập cho học sinh nghỉ hôm nay.

Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cũng ra thông báo tương tự. Ở Lào Cai, hơn 10.000 học sinh mầm non và tiểu học, THCS ở Sa Pa và Bắc Hà cũng được cho nghỉ.

Dự kiến, đợt rét này kéo dài tới hết 28/1, trong đó hai ngày 22-23/1 rét nhất: đồng bằng thấp nhất dưới 10 độ, trung du dưới 7 độ và vùng núi cao dưới 0 độ C.

