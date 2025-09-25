Phó thủ tướng đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Phó thủ tướng mong muốn Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới - mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế.

Ngày 24/9, nhân chuyến công tác tại UAE, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Tổng giám đốc Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới.

Ông đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ông cũng mời Tổng giám đốc Binance Richard Teng làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Richard Teng nhất trí chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác để phát triển thị trường tài sản mã hóa, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Tổng giám đốc Binance. Ảnh: VGP

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP HCM. Trong đó, Đà Nẵng được định hướng sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với một số mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số, các giải pháp thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, đồng thời cho phép thành lập các sàn và nền tảng giao dịch mới.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức... sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức sàn giao dịch. Hiện một số doanh nghiệp chuẩn bị, muốn lập sàn giao dịch tài sản số như CAEX, TCEX hay VIXEX. Ngoài ra, MB, VPBank và SSI cũng muốn tham gia sân chơi này.

Ngoài Binance, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng gặp lãnh đạo Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm khoảng 15% thị trường), đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE.

Tổng giám đốc Bybit hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Gặp Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đại diện Emaar Properties - tập đoàn bất động sản hàng đầu có hiện diện tại 15 quốc gia - cho biết họ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích Emaar tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trung tâm tài chính quốc tế.

Phương Dung