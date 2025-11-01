Phố phường ngập rác sau lũ lịch sử ở Huế

Tuyến đường Ngô Đức Kế trong kinh thành Huế, phường Phú Xuân, ngập tràn rác thải. Lúc đỉnh lũ, nhiều nhà dân ngập hơn một mét, đồ đạc, quần áo hư hại. Người dân tập kết rác ra đường, chờ xe môi trường đến thu gom.
Người dân dò trong đống rác thải các vật dụng nhựa để thu gom ve chai.
Trong đợt lũ từ ngày 26/10 đến nay, đỉnh lũ trên sông Hương, sông Bồ đều vượt báo động ba cả mét, trong đó sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2020 là 0,03 m.
Rác thải nằm chất đống trước chợ Tây Lộc, phường Phú Xuân, phần lớn là giỏ nhựa, thùng xốp, túi nylon, bàn ghế gỗ ép.
Anh Thắng, sống trên đường Lê Văn Hưu, kéo xe rác ra điểm tập kết. Anh cho biết khu vực này từng ngập hơn 1,5 m, các gia đình chung tay thu dọn để trả lại vẻ sạch đẹp cho con đường và thuận tiện cho sinh hoạt.
Dọc hai bên đường ven sông Ngự Hà, rác thải nổi lềnh bềnh. Không chờ nhân viên vệ sinh môi trường, người dân cùng nhau dọn dẹp, tập kết rác về một điểm.
Những ngày qua, TP Huế huy động công an, bộ đội, công nhân môi trường và các đoàn thể tham gia dọn dẹp sau lũ.
Công an hỗ trợ vệ sinh tại các trường học, trong khi bộ đội tích cực dọn bùn đất trên đường phố, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Vỹ Dạ, vẫn đang bị ngập, rác thải chất đống trên đường.
Võ Thạnh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.