Phố phường ngập rác sau lũ lịch sử ở Huế

Những ngày qua, TP Huế huy động công an, bộ đội, công nhân môi trường và các đoàn thể tham gia dọn dẹp sau lũ.

Công an hỗ trợ vệ sinh tại các trường học, trong khi bộ đội tích cực dọn bùn đất trên đường phố, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.