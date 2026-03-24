Thủ khoa đạt điểm cao nhất lịch sử thi đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội

Một học sinh trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng đạt 98,98/100 điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội, mức cao nhất lịch sử 6 năm kỳ thi này.

Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 24/3 cho biết 98,98/100 là mức phá kỷ lục 98,61 do Vũ Minh Đức, cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh, thiết lập năm ngoái.

So với thủ khoa đợt một năm nay, mức này cao hơn 2,88 điểm.

Đợt 2 thi đánh giá tư duy TSA diễn ra cách đây hơn một tuần, với hơn 20.000 thí sinh tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Ngoài thí sinh ở Hải Phòng, có hai thí sinh đạt trên 90 điểm. Nếu tính từ mốc 80 điểm, có 55 thí sinh đạt được. Điểm trung bình đợt này là 55,44/100.

Top 5 thí sinh đạt điểm cao đến từ THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), THPT Ân Thi (Hưng Yên), THPT Lê Quý Đôn (Ninh Bình) và THPT Hoài Đức A (Hà Nội).

Phổ điểm TSA đợt 2 năm 2026 như sau:

Kỳ thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những kỳ thi riêng quy mô lớn do đại học tổ chức để lấy kết quả tuyển sinh đầu vào.

Đề thi gồm ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội còn một đợt thi nữa vào ngày 16-17/5.

Năm ngoái, điểm trung bình của gần 28.700 thí sinh thi đánh giá tư duy là 55,23/100. Khoảng 50 đại học có sử dụng kết quả để tuyển sinh. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 xét theo điểm thi đánh giá tư duy là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Thí sinh thi đánh giá tư duy TSA tại Đại học Bách khoa Hà Nội hôm 14/3. Ảnh: HUST

Dương Tâm