'Bí mật của gió': Tình yêu giữa người và ma

Trailer Bí mật của gió

Nhân vật chính là Linh (Khả Ngân), một cô gái đam mê hội họa, chuyển lên Đà Lạt sinh sống và Phong (Quốc Anh), hồn ma chưa được siêu thoát hơn nửa thế kỷ. Cả hai chạm mặt khi gia đình Linh dọn vào ở đúng căn nhà của Phong ngày xưa. Là người duy nhất nhìn thấy và trò chuyện với Phong, Linh quyết tâm giúp tìm hiểu lý do anh bị mắc kẹt. Bù lại, Phong dùng năng lực siêu nhiên giúp Linh hòa nhập với môi trường học tập mới. Ở trường, Linh còn gặp An (Hoàng Yến Chibi) - nữ sinh tự nhận có khả năng ngoại cảm. An hứng thú với câu chuyện của Linh và Phong, quyết định giúp họ.

Kịch bản Bí mật của gió có môtíp thường thấy của dòng phim kinh dị lãng mạn. Một người bình thường giao tiếp được với hồn ma, trải qua thời gian gần gũi với nhau, họ dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người và ma vẫn là thứ ngăn trở họ ở bên cạnh nhau.

Yếu tố kinh dị được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình xử lý nhẹ nhàng. Phim không có nhiều tình huống khiến khán giả giật mình hay rợn người. Đa phần cảnh hù dọa xuất hiện ở đầu phim, qua thủ pháp jump scare thường thấy. Tạo hình hồn ma của Quốc Anh là một nhân vật điển trai, nụ cười ấm áp thay vì khiến người khác sợ hãi.

Càng về sau, tác phẩm chuyển hướng sang yếu tố tình cảm lãng mạn. Tông màu cổ điển bao trùm xuyên suốt phim, cùng bối cảnh Đà Lạt phảng phất chút liêu trai, làm nền cho mối nhân duyên giữa Linh và Phong. Ca khúc nhạc phim là Anh và em, do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác, lấy cảm hứng từ bối cảnh của tác phẩm. Bài hát được sáng tác theo phong cách thập niên 1970, gợi nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa. Khi mọi nút thắt được hóa giải, Bí mật của gió truyền tải đến khán giả thông điệp về giá trị thật sự của tình yêu xen lẫn tình cảm gia đình.

Poster "Bí mật của gió". Phim có kịch bản tập trung vào mảng tình cảm, yếu tố kinh dị chỉ là phụ. Ảnh: BHD.

Qua sự chỉ đạo của đạo diễn hình ảnh (D.O.P) Nguyễn Phan Linh Đan, từng khuôn hình được chăm chút. Phim sử dụng nhiều cú máy động cho thấy sự biến chuyển trong mối quan hệ từ bạn bè sang người yêu của hai nhân vật chính. Góc máy toàn cảnh cũng được tận dụng tối đa, khai thác bối cảnh và bầu không khí nên thơ của Đà Lạt.

Dù kinh nghiệm diễn xuất của Khả Ngân, Quốc Anh hay Hoàng Yến Chibi chưa thật "chín", nhìn chung, họ phù hợp khi hóa thân học sinh. Trong ba diễn viên chính, Hoàng Yến Chibi thể hiện tròn vai hơn. Cô đem vào nhân vật An nét láu cá, nhí nhảnh, hơi "bà cụ non". Khả Ngân cho thấy một Linh tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, cô còn "non" trong những cảnh diễn nội tâm. Điểm yếu này lộ rõ khi nhân vật chuyển từ tâm trạng vui vẻ sang buồn vì xa cách người yêu. Quốc Anh có gương mặt sáng, diễn ăn ý trong những cảnh tương tác với nữ chính Khả Ngân. Tuy nhiên, ở các phân cảnh khác, anh diễn xuất thiếu tự nhiên, biểu cảm một màu.

Khả Ngân - Quốc Anh trong phim. Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP HCM, đóng các phim như: "Cao thủ ẩn danh", "Nàng tiên có năm nhà", "100 ngày bên em", "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt,... Còn nam chính Trần Quốc Anh sinh năm 1998, cao 1,86 m, gây chú ý khi đóng chính trong "Ước hẹn mùa thu" của Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: BHD.

Bí mật của gió cũng cài cắm nhiều vấn đề trong xã hội hiện đại. Đó là vấn nạn bắt nạt học đường, tình trạng nghiện mạng xã hội, những khúc mắc khó nói giữa người thân trong gia đình.

Điểm trừ của phim là tình tiết cao trào được xâu dựng nhạt nhòa. Nửa sau phim có phần không ăn khớp với tâm lý nhân vật xây dựng lúc đầu. Phong sẵn sàng "bỏ rơi" Linh chỉ vì trong một phút bồng bột, cô có hành động "chơi xấu" với người khác, An (Hoàng Yến Chibi) tự nhận có năng lực tâm linh nhưng không thực sự cảm nhận được sự tồn tại của Phong, mối quan hệ giữa Linh và cô bạn lớp trưởng đanh đá (Yu Dương) dễ dàng hòa giải chỉ sau vài câu thoại van xin của nữ chính.

Nhịp phim càng về cuối càng gấp gáp, vội vàng. Vì thế, nhiều cảnh cảm xúc của hai nhân vật chính bị lướt nhanh, khiến khán giả chưa cảm nhận được nội dung. Những câu hỏi về quá khứ của nhân vật Phong chưa được giải đáp thỏa đáng. Ngoài ra, tông màu cổ điển xuyên suốt phim không giúp khán giả phân biệt rõ mốc thời gian quá khứ và hiện tại.

Tác phẩm đánh dầu lần đầu đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thử sức với đề tài lãng mạn tuổi teen. Phim từng được chọn chiếu ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh Á châu (A Window On Asian Cinema) tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24.

