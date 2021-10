Phim Việt cạnh tranh doanh thu cuối năm

Phim 18+ của Minh Hằng và tác phẩm kinh dị "Rừng thế mạng" ra rạp cùng ngày, dự kiến cạnh tranh doanh thu cuối năm.

Khi rạp phim Hà Nội và TP HCM đang chờ được mở cửa sau giãn cách nới lỏng, Minh Hằng - nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào - công bố ngày phim ra rạp là 31/12. Cô cho biết êkíp cân nhắc nhiều yếu tố chọn ngày phát hành, như hiệu ứng khán giả, danh sách các phim ra mắt cùng thời điểm... Cô nói: "Tôi và nhà phát hành cố gắng lách từng khe trống của lịch để tìm ngày khởi chiếu phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi chọn 31/12 vì sau nửa năm chật vật, êkíp muốn cùng khán giả khép lại những điều cũ để đón một năm tươi sáng hơn".

Poster phim "Bẫy ngọt ngào" - Minh Hằng làm đồng sản xuất. Ảnh: CJ

Công bố dự án từ năm ngoái, Bẫy ngọt ngào hủy lịch ra mắt hai lần. Minh Hằng cho biết đến nay, êkíp thiệt hại hàng tỷ đồng do phải thay đổi toàn bộ khâu marketing, chỉnh trailer, sửa lại tờ bướm, banner quảng cáo..., kinh phí làm phim là hơn 20 tỷ đồng. Cô nói: "Tôi cũng phải thuyết phục các nhà đầu tư vì biết họ đang sốt ruột khi ngâm vốn gần hai năm". Bảo Ánh đóng chính trong phim tình cảm - tâm lý với vai Camy, một cô gái lấy chồng thành đạt, làm chủ một spa. Đằng sau vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc, Camy chịu sự giày vò từ người chồng ghen tuông tên Đăng Minh (Quốc Trường đóng). Phim còn có sự tham gia của Minh Hằng, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn..., là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Phim của Minh Hằng đối đầu Rừng thế mạng - tác phẩm kinh dị 16+ của đạo diễn Hữu Tấn - khi ra rạp cùng ngày. Rừng thế mạng từng được ấn định ra rạp vào tháng 4, dời một lần vì áp lực từ loạt phim ra mắt dịp 30/4, sau đó tiếp tục hoãn vì dịch. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Kiên (Thanh Trực) - một phượt thủ lạc đoàn, mắc kẹt trong cánh rừng ở Tà Năng - Phan Dũng (thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận). Anh phải tìm mọi cách để sinh tồn, tìm đường quay về khi bị thương ở chân.

Trailer "Rừng thế mạng" Trailer "Rừng thế mạng". Video: Galaxy

Cùng thể loại tâm linh, Bóng đè (đạo diễn Lê Văn Kiệt) ra rạp ngày 24/12. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau phim Hai Phượng (2019), xoay quanh hội chứng bóng đè (cảm giác tê liệt toàn thân khi ngủ dù đầu óc vẫn tỉnh táo). Chưa được tiết lộ cụ thể kịch bản, phim do Cát Vi - diễn viên nhí từng đóng vai con gái của Hai Phượng - đảm nhận vai chính.

Teaser phim "Bóng đè" First-look phim "Bóng đè". Video: CGV

Một số nhà sản xuất thừa nhận dời lịch chiếu đến cuối năm vì sợ đụng độ phim Hollywood. Minh Hằng cho biết: "Chúng tôi đang phải nỗ lực gấp đôi trên đường đua. Đây là thời điểm để chúng tôi và các nhà sản xuất khác chứng minh thực lực khi cạnh tranh nhiều bom tấn nước ngoài". Đạo diễn Khoa Nguyễn - phim Người lắng nghe - nói anh muốn đưa tác phẩm ra rạp nhưng đang cân nhắc trước lịch chiếu của hơn 10 tác phẩm Hollywood, trong bối cảnh rạp chưa thể hoạt động 100% công suất khi trở lại. Hiện, các cụm rạp CGV, Galaxy, Lotte đã công bố lịch chiếu dự kiến phim Hollywood từ đầu tháng 11, như Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, A quiet place 2, Venom 2, The Conjuring 3...

Các phim Việt từng rút khỏi rạp đầu tháng 5 vì dịch, đang lên kế hoạch trở lại với hy vọng nâng doanh thu. Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ là phim đầu tiên ấn định lịch chiếu vào ngày 5/11. Ra mắt vào ngày 29/4, phim công chiếu trong bốn ngày, sau đó rút lui, thu về 35 tỷ đồng, chỉ hòa vốn. Lật mặt 5 của Lý Hải và Trạng Tí của Ngô Thanh Vân cũng đang chọn thời điểm thích hợp để ra rạp.

"Thiên thần hộ mệnh" hiện là phim Việt duy nhất có lịch chiếu vào tháng 11, cạnh tranh với loạt phim Hollywood. Ảnh: Lotte

Nghị quyết 128 quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 được Chính phủ ban hành hôm 11/10. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi một, tiêm đủ liều); khả năng thu dung, điều trị của các tuyến. 4 cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ. Ở cấp 1, bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, thể dục, thể thao được phép hoạt động. Cấp 2 và 3 giảm công suất, số người tham dự. Cấp 4 ngừng hoạt động.

Tam Kỳ