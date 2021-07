Phim kinh dị Việt đoạt giải ở liên hoan điện ảnh châu Á

"Người lắng nghe" - phim tâm lý, kinh dị có Quang Sự, Oanh Kiều đóng - đoạt ba giải ở Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh châu Á.

Theo website của Asia Film Art International Film Festival - công bố tối 5/7, tác phẩm được trao ba giải, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc (Best actress) - thuộc về vai chính Oanh Kiều. Hai giải phụ (Special mention) được trao cho phim và nam diễn viên Quang Sự. Đạo diễn Khoa Nguyễn bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được tin báo của ban tổ chức. Anh nói: "Do dịch, phim chưa thể công chiếu trong nước, đó là nỗi buồn lớn của ê-kíp. Thành tích này khích lệ chúng tôi vượt qua giai đoạn gian khó này".

Oanh Kiều được trao giải "Nữ diễn viên xuất sắc" của Asia Film Art International Film Festival. Ảnh: TFilm.

Phim xoay quanh nhân vật chính An Nhiên (Oanh Kiều) - một nhà văn trẻ. Sau khi hoàn thành tiểu thuyết Lời thì thầm, cô liên tục bị "bóng ma" tên Lê Vân tấn công, khiến cô rơi vào khủng hoảng. Nhân vật vượt qua nỗi ám ảnh bằng cách vẽ các bức tranh hình thù kỳ dị, từ đó dần lộ ra quá khứ nhiều góc khuất của An Nhiên. Oanh Kiều nói: "Vai An Nhiên là cơ hội để tôi thử thách bản thân. Nhân vật có tâm lý phức tạp, cần phải thể hiện sự đa dạng trong từng cử chỉ, hành động, lời nói và ánh mắt nhân vật".

Oanh Kiều sinh năm 1989, từng góp mặt trong các phim điện ảnh Dạ cổ hoài lang, Cô Ba Sài Gòn, Thật tuyệt vời khi ở bên em... Năm 2019, cô tham gia ba phim truyền hình gồm Bán chồng, Tình mẫu tử, Tiếng sét trong mưa.

Quang Sự đóng bác sĩ Tường Minh - chuyên viên tâm lý có nhiệm vụ chữa lành vết thương tinh thần cho nữ chính Vũ An Nhiên (Oanh Kiều đóng). Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đóng vai phụ - người giúp An Nhiên kể câu chuyện gặp ma cho bác sĩ.

Người Lắng Nghe Teaser phim "Người lắng nghe". Video: TFilm.

AFAIFF do Hiệp hội Nghệ thuật Điện ảnh Hong Kong (HKFAA) và Hiệp hội Nghệ thuật Điện ảnh Ma Cao (MFAA) tổ chức, nhằm truyền cảm hứng, động lực, trao giải cho những tài năng nghệ thuật mới. Giải thưởng được ra mắt năm 2018, đến nay trải qua ba kỳ tổ chức. Các đề cử được chia thành hai hạng mục: phim ngắn (thời lượng dưới 45 phút) và phim điện ảnh (trên 60 phút). Năm nay, giải thu hút nhiều nước tham gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Kyrgyzstan... Giải Phim xuất sắc thuộc về For hope’s flickering star của Trung Quốc.

Tam Kỳ