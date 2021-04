'The Conjuring 3' dựa trên vụ án 'quỷ ám' tại Mỹ

"The Conjuring: The Devil Made Me Do It" khai thác vụ án có thật tại Mỹ về tên sát nhân Arne Johnson, kẻ biện hộ bị quỷ sai khiến.

Tối 22/4, hãng Warner Bros. tung trailer mới cho phần phim thứ ba của The Conjuring. Đoạn trailer mở đầu với hình ảnh Arne Johnson (Ruairi O’Connor đóng) lang thang trên đường, tay và quần áo dính đầy máu sau khi giết hại Alan Bono. Kẻ sát nhân mang bộ dạng thất thần, gương mặt hoảng loạn cùng giọng nói run rẩy trước cảnh sát: "Tôi nghĩ mình đã khiến ai đó bị thương".

Trailer "The Conjuring​: The Devil Made Me Do It" Trailer "The Conjuring: The Devil Made Me Do It". Video: CGV.

"The Devil Made Me Do It" là tên một vụ án nổi tiếng tại thị trấn Brookfield, Mỹ năm 1981. Khi bị buộc tội giết người cấp độ một, Arne Johnson biện hộ rằng hành động của anh do quỷ dữ sai khiến, phủ nhận tội danh. Anh bị kết tội nhưng chỉ phải ngồi tù 5 năm. Vụ án sau đó trở thành niềm cảm hứng của nhiều tác phẩm phim truyện, văn học.

Êkíp mượn cớ vụ án để đào sâu những bí ẩn về nhà Glatzel - gia đình bạn gái của Arne Johnson. Vài tháng trước khi vụ ám sát xảy ra, cậu con trai 11 tuổi David Glatzel (Julian Hilliard) thực hiện một nghi lễ liên hệ với quỷ dữ. Sau đó, cậu bé bắt đầu kể về "một người đàn ông gớm ghiếc" thường xuất hiện. Trong đoạn trailer, David ngủ trên một chiếc đệm nước và bất ngờ bị một thực thể trốn phía dưới tấn công.

Người nhà sợ hãi sau nhiều lần phát hiện các hiện tượng siêu nhiên, kỳ quái xảy đến xung quanh David. Họ tìm đến sự giúp đỡ của bộ đôi săn ma quỷ Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga). Qua tìm hiểu, họ khẳng định David đã bị quỷ ám. Sau khi làm lễ trừ tà, ác quỷ thoát khỏi David và nhập vào Arne. Vài tháng sau đó, anh này ra tay giết người.

Nhà làm phim gốc Malaysia Jame Wan tiếp tục chịu trách nhiệm sản xuất và viết kịch bản phần The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Michael Chaves - người đứng sau The Curse of La Llorona (2019) - giữ ghế đạo diễn.

Đạt Phan