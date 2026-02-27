Phim Tết 2026 - doanh thu cao, chất lượng chưa tương xứng

"Thỏ ơi" của Trấn Thành chiếm khoảng 56% trong hơn 400 tỷ doanh thu toàn thị trường phim Tết, nhưng giới chuyên môn cho rằng chất lượng các phim thiếu đột phá.

Theo thống kê của chuyên trang quan sát phòng vé Box Office Vietnam (BOV), dịp Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao của thị trường phòng vé trong nước. Trong sáu ngày đầu năm âm lịch, tổng doanh thu bốn phim Việt đạt 409,4 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỷ đồng).

Dẫn đầu phòng vé là Thỏ ơi do Trấn Thành đạo diễn, chiếm khoảng 56% tổng doanh thu toàn thị trường. Đây cũng là tác phẩm duy nhất dán nhãn 18+, được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên, trong số bốn phim Việt ra mắt mùng Một Tết (ngày 17/2 dương lịch). Ông Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập BOV - nhận xét đà tăng trưởng này tương đương mức kiếm tiền của Bộ tứ báo thủ vào năm ngoái.

Phim phá nhiều kỷ lục, trở thành tác phẩm đạt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất phòng vé Việt từ trước đến nay. Hôm 20/2 (mùng Bốn), dự án thu hơn 41 tỷ đồng - doanh thu trong ngày cao nhất của dịp Tết.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer phim "Thỏ ơi" - dán nhãn 18+. Video: Đoàn phim cung cấp

Ba phim còn lại vượt xa thành tích các phim cùng vị trí năm trước. Nhà ba tôi một phòng đạt 76 tỷ đồng, cao hơn Nụ hôn bạc tỷ (52 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái). Báu vật trời cho ghi nhận doanh thu gấp khoảng bốn lần Yêu nhầm bạn thân (12,4 tỷ đồng sau sáu ngày Tết 2025). Còn Mùi phở đạt mức thu cao gấp 2,5 lần so với Paddington 3 (11 tỷ đồng cùng giai đoạn năm trước).

Tuy nhiên, nội dung của các phim năm nay còn nhiều hạn chế. Ở trường hợp của Thỏ ơi, Trần Quang Thành - thành viên xây dựng một kênh review phim trên mạng xã hội - nhận xét bộ phim đáp ứng tốt nhu cầu giải trí nhờ tiết tấu nhanh, nhiều xung đột. Tuy nhiên, cách xây dựng kịch tính thiên về cường điệu khiến một bộ phận khán giả cảm thấy quá tải, thiếu tinh tế.

So với Bộ tứ báo thủ hay Nhà bà Nữ cũng của Trấn Thành, Thỏ ơi bớt phần ồn ào nhưng lời thoại vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thiếu khoảng lặng cần thiết. Khán giả Hạ Nguyên cho rằng nhiều tình tiết ảnh hưởng từ tác phẩm quốc tế, điển hình là Parasite, nhưng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành dấu ấn riêng. Sự kết hợp giữa hài hước và giật gân còn chắp vá, khiến mạch phim bất hợp lý.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng ghi điểm nhờ khai thác hiệu quả chất liệu tình cảm gia đình, song thiếu đột phá về mặt kịch bản. Theo nhà văn Dương Bình Nguyên, nội dung dừng ở mức an toàn, chưa mở ra góc nhìn mới trong hướng phát triển câu chuyện. Thành công thương mại phần nào đến từ sức hút thương hiệu của Trường Giang cùng dàn diễn viên phụ và khách mời có độ nhận diện cao, trong đó có rapper Hiếu Thứ Hai.

Trích đoạn 'Nhà ba tôi một phòng' Trích đoạn "Nhà ba tôi một phòng". Video: Đoàn phim cung cấp

Các cảnh hành động, rượt đuổi ở Báu vật trời cho được dàn dựng tốt, cho thấy sự đầu tư về mặt kỹ thuật và hậu kỳ. Diễn xuất của Phương Anh Đào, Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan giúp phim giữ được sự ổn định về mặt cảm xúc trong các phân đoạn tâm lý. Tuy nhiên, kịch bản thiếu logic là điểm trừ lớn. Nhiều tình huống thắt nút và gỡ nút bị đánh giá phi lý, các khúc mắc được giải quyết qua loa, nhiều phân cảnh đối thoại gượng ép.

Mùi phở khai thác chủ đề văn hóa và lịch sử nhưng mắc lỗi kể chuyện rề rà, thiếu cao trào, khiến khán giả trẻ - đối tượng chính ra rạp - cảm thấy lê thê. Cách tiếp cận đề tài mang nặng tính giáo điều, nhà làm phim chưa tìm được ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để kết nối với người xem.

Giới chuyên môn cho rằng doanh thu các phim chưa phản ánh đúng chất lượng từng tác phẩm. Ông Châu Quang Phước - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp - nhận xét tiền bán vé là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó chất lượng tác phẩm song hành chiến lược truyền thông, năng lực phát hành và tạo thảo luận giữa người xem.

Các phim có hiệu ứng truyền thông tốt thường được cụm rạp ưu tiên suất chiếu trong giờ đẹp, từ đó tiếp cận nhiều người và gia tăng doanh thu. Ngược lại, những phim ít được chú ý, nhận nhiều bình luận tiêu cực gặp bất lợi trong phân bổ suất chiếu. Nhóm khán giả trẻ ảnh hưởng lớn đến thị trường. Họ có xu hướng quan tâm đến các tác phẩm tạo được thảo luận trên mạng xã hội, mang tính giải trí cao hoặc có yếu tố mới lạ, giúp mở rộng độ phủ truyền thông.

Trích đoạn phim 'Báu vật trời cho' Trích đoạn của Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

Đồng quan điểm với ông Quang Phước, tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân cho biết phim đạt doanh thu cao thường phù hợp thị hiếu số đông, nhất là vào dịp Tết khi khán giả ưu tiên chọn các dự án mang tính giải trí, có sự tham gia của dàn sao. Tuy nhiên, thành tích thương mại không phải lúc nào cũng tương đồng với tính nghệ thuật, vốn được đánh giá dựa trên ngôn ngữ điện ảnh và chiều sâu biểu đạt.

Bà Hà Thanh Vân nói: "Doanh thu là con số tức thời, nhưng giá trị là thứ ở lại. Thực tế cho thấy có những phim thắng lớn tại phòng vé nhưng nhanh chóng bị lãng quên, trong khi một số tác phẩm doanh thu khiêm tốn vẫn được ghi nhận lâu dài. Một bộ phim thực sự thành công là khi cân bằng được giữa sức hút khán giả và giá trị chuyên môn".

Trailer phim 'Mùi phở' Trailer "Mùi phở". Video: Đoàn phim cung cấp

Theo đại diện kênh Hiểu phim một chút, từ thực tế mùa phim năm nay, thị trường phim Tết trong tương lai có thể trở nên phong phú với sự xuất hiện của nhiều thể loại khác ngoài dòng phim gia đình, như hành động, trinh thám, giật gân, thậm chí là mang yếu tố lịch sử. Sự đa dạng góp phần mở rộng biên độ sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của điện ảnh Việt trong mùa phát hành quan trọng nhất năm.

Quế Chi