'Báu vật trời cho' - Tuấn Trần, Phương Anh Đào tái hợp ăn ý

Phương Anh Đào, Tuấn Trần thể hiện chuyện tình hài hước của người mẹ đơn thân và chàng trai làng chài, khi tái hợp trên màn ảnh sau hai năm.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer 'Báu vật trời cho' Trailer phim "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

Là một trong bốn tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, phim mang chủ đề tâm lý, gia đình pha hài - lãng mạn. Đạo diễn Lê Thanh Sơn - từng gây tiếng vang với Em chưa 18 - chọn câu chuyện xoay quanh nữ chính Ngọc (Phương Anh Đào), một cô gái với quá khứ phức tạp.

Phim mở màn với phân cảnh giới thiệu lai lịch Ngọc - thành viên một băng trộm cùng Long (Khương Lê) - bạn trai cũ của cô. Sau một tai nạn, Ngọc quyết tâm làm lại cuộc đời. Bảy năm sau, cô làm mẹ đơn thân, sinh con trai - bé Tô (Mì Gói) - bằng phương pháp IVF với tinh trùng hiến tặng. Sau khi ra tù, Long đe dọa cuộc sống mẹ con Ngọc, hứa buông tha nếu cô chịu tham gia vụ cuối: đột nhập nhà đại gia Thiên (Quách Ngọc Ngoan), cướp một vật phẩm trị giá hàng tỷ đồng.

Dù vụ cướp diễn ra trót lọt, cô biết bản thân sẽ không được yên nếu giao nộp món đồ cho Long. Mang theo vật quý, Ngọc và con trai đến một làng chài miền Trung, trốn sự săn đuổi của Long lẫn Thiên. Cô lần đầu gặp Hồng (Tuấn Trần), chàng trai từng hiến tặng tinh trùng, từ đây nhiều chuyện oái ăm bắt đầu.

Khi dự án được công bố cuối năm ngoái, sự trở lại của Tuấn Trần và Phương Anh Đào nhận nhiều chú ý. Khác chuyện tình nhuốm màu bi kịch trong Mai (Trấn Thành), đạo diễn đặt tình huống hài hước: sẽ ra sao nếu đôi nhân vật chính có con trước rồi mới học cách yêu.



Phản ứng đầu tiên của Hồng - thanh niên đang trên đà lập nghiệp - là cảm giác ngỡ ngàng, hoảng loạn khi làm cha bất đắc dĩ. Có lúc, Hồng và em gái (Thư Đan) nghi ngờ đây là một phần âm mưu của người ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản thừa kế từ cha anh (Trung Dân) - chủ một doanh nghiệp nước mắm truyền thống.

Từ trái qua: Phương Anh Đào, bé Mì Gói, Tuấn Trần trong "Báu vật trời cho". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Diễn biến tình cảm được xây dựng với nhịp điệu vừa phải. Ban đầu, Hồng tiếp xúc mẹ con Ngọc với động cơ vụ lợi. Anh muốn dùng bé Tô như lá chắn giúp đảm bảo tài sản, do cha của Hồng đang khát khao có cháu đích tôn để kế nghiệp. Dần dà, anh cảm nhận tình phụ tử khi dẫn cậu bé dạo chơi làng chài Yên Hòa, dạy lái thuyền thúng. Đạo diễn cài cắm nhiều chi tiết cho thấy sự tương đồng về sinh học lẫn tính cách giữa cha và con, như việc cả hai cùng có một vết bớt đỏ.

Sợi dây liên kết giữa Hồng và bé Tô cũng góp phần ươm mầm cảm xúc giữa anh và Ngọc. Sự xuất hiện của Hồng làm dấy lên trong Ngọc ước mơ về một bến đỗ bình yên, đồng thời cô cũng lo sợ cuộc sống làng chài bị xáo trộn nếu một ngày kẻ xấu tìm đến. Tình cảm đôi nhân vật dần nảy nở qua những cuộc trò chuyện về khuya, giữa tiếng sóng vỗ. Khi Ngọc mở lòng với Hồng về tương lai vô định, cũng là lúc Hồng nhận ra cô và bé Tô cần anh.

So với lối diễn trong Mai, màn hóa thân của Tuấn Trần, Phương Anh Đào thiên về màu sắc giải trí, chữa lành. Sau nhiều vai có số phận trắc trở, nhân vật mới của Phương Anh Đào là một phụ nữ làm chủ cuộc sống, đối diện quá khứ để giải quyết bế tắc. Tuấn Trần đóng tròn trịa, từ tạo hình rám nắng, cơ thể săn chắc đến ánh nhìn lém lỉnh, hài hước của thanh niên làng chài. Khán giả Xuân Phúc - quản lý truyền thông ở TP HCM - đánh giá đôi nhân vật chính là điểm sáng trong tổng thể kịch bản, diễn xuất gợi cảm giác tự nhiên, vừa vặn.

Cảnh Hồng (Tuấn Trần) đuổi theo Ngọc (Phương Anh Đào) khi cô định một mình gặp nhóm giang hồ Cảnh Hồng (Tuấn Trần) đuổi theo Ngọc (Phương Anh Đào) khi cô định một mình gặp nhóm giang hồ. Video: Đoàn phim cung cấp

Bất ngờ lớn nhất phim thuộc về Quách Ngọc Ngoan với tuyến phản diện. Đầu phim, Thiên xuất hiện với bộ dạng thâm trầm, lạnh lùng cùng khả năng thao túng tâm lý người khác. Nhân vật của Quách Ngọc Ngoan có sự đối nghịch thú vị - một trùm giang hồ uy quyền trước đàn em nhưng lại yếu đuối, ngoan ngoãn khi ở cạnh mẹ. Cuối phim, nhân vật có cú "twist", tạo nhiều tiếng cười.

Yếu tố hành động, rượt đuổi chủ yếu được dồn vào phần kết. Ở một phân đoạn, cảnh giao đấu giữa phe phản diện và dân làng chài gợi nhớ tình tiết tương tự trong Truy tìm long diên hương - tác phẩm hành động doanh thu hơn 200 tỷ đồng cuối năm ngoái. Lễ Nghinh Ông - lễ hội truyền thống của người dân ven biển, nơi có lăng thờ cúng cá voi - được đầu tư với cảnh loạt thuyền giăng cờ lộng gió ra khơi, được quay ở góc rộng.

Tác phẩm vấp phải điểm trừ chủ yếu ở nội dung ôm đồm thông điệp. Ngoài câu chuyện làm chủ hạnh phúc bản thân của nữ chính, phim còn đề cập đến chủ đề trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn thế hệ của cha mẹ và con cái. Dù vậy, các khúc mắc được giải quyết qua loa, nhiều phân cảnh đối thoại còn gượng ép.

Một số tình tiết bị nhận xét thiếu logic, chẳng hạn một nhân vật phản diện bị Ngọc gây thương tích nặng, song sau đó lại si mê cô, làm mọi thứ để có được trái tim người đẹp. Ở khâu hình ảnh, phim mắc một số lỗi hậu kỳ VFX, lộ khuyết điểm kỹ xảo kém chân thực.

Mai Nhật