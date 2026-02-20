'Nhà ba tôi một phòng' - Trường Giang tròn vai người cha

"Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang gây xúc động với nhân vật người cha đơn thân bệnh Alzheimer nhưng kịch bản lê thê, thiếu đột phá.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trước khi ra mắt vào mùng Một Tết Bính Ngọ (17/2), phim gây chú ý với khán giả vì đánh dấu lần đầu Trường Giang đạo diễn một tác phẩm điện ảnh, đồng thời đảm nhận vai chính và tham gia sản xuất. Nghệ sĩ vào vai Thạch, nuôi lớn con gái An (Đoàn Minh Anh) bằng nghề làm mắm cà. Mâu thuẫn giữa hai cha con xuất hiện khi An có những rung động đầu đời với Phát (Anh Tú Atus). Mối quan hệ của đôi trẻ làm lộ khoảng cách thế hệ giữa họ.

Điểm sáng của phim phần diễn xuất, với màn thể hiện của Trường Giang dẫn dắt phần lớn thời lượng. Ông Thạch được mô tả như hình ảnh người cha trong các gia đình truyền thống. Ông kiệm lời, giữ nguyên tắc trong cách nuôi dạy con. Cách ứng xử có phần nghiêm khắc của ông cho thấy những lo lắng khi một mình gánh vác trách nhiệm làm cha, chuẩn bị nền tảng vững chắc trước những thay đổi của cuộc sống.

Những dấu hiệu của căn bệnh Alzheimer là bước ngoặt quan trọng trong quá trình nhân vật thay đổi. Suy giảm trí nhớ ảnh hưởng đến sinh hoạt, buộc ông đối diện những thiếu sót trong mối quan hệ với con. Việc phát triển tình huống này đặt ra yêu cầu cao về khả năng biến đổi tâm lý.

Trường Giang hạn chế lối hài sở trường để tập trung khắc họa người cha nhiều dằn vặt nội tâm. Diễn viên bộc lộ điều này bằng những cử chỉ nhỏ, như ánh mắt khựng lại khi nghe con nói về kế hoạch du học, sự bối rối khi lần đầu tiếp xúc với bạn trai của con, những chuyển biến cảm xúc khi nhớ về quá khứ. Anh dẫn dắt người xem đi qua nhiều trạng thái. Từ vị trí là chỗ dựa trong gia đình và người định hướng cho con, nhân vật dần bất lực khi không còn khả năng tự chủ.

Trailer "Nhà ba tôi một phòng" Trailer "Nhà ba tôi một phòng", công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Phim xếp loại K, được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện đạt hơn 38 tỷ đồng, sau hai ngày ra mắt. Video: Đoàn làm phim cung cấp

Bên cạnh đó, Đoàn Minh Anh tròn vai người con gái với nét diễn nhiều năng lượng, phù hợp độ tuổi nhân vật. Thay vì truyền tải qua hành động, diễn viên bộc lộ bằng biểu cảm gương mặt. Nhân vật An không phải là người dẫn dắt xung đột mà chủ yếu ở vị trí quan sát, sau đó thay đổi qua những tình huống ảnh hưởng đến mối quan hệ với cha.

Lê Khánh, trong vai bà Châu, duy trì phong cách diễn xuất quen thuộc với nét hài duyên, cách xử lý thoại mang sắc thái nhẹ nhàng. Anh Tú Atus góp phần cân bằng tiết tấu bộ phim. Nhân vật của anh không phải trung tâm xung đột, nhưng bổ sung thêm góc nhìn bên ngoài mối quan hệ gia đình. Sự xuất hiện của nhân vật này tạo ra thay đổi nhẹ trong mạch truyện, dù chức năng mang tính hỗ trợ cho tuyến chính.

Nguyễn Đình Như Vân tạo thiện cảm khi thể hiện nhân vật cô Lệ với sắc thái trầm lắng. Nhân vật mang vẻ khép kín, chất chứa những tổn thương. Trong lần đầu đảm nhận vai diễn mang chiều sâu tâm lý, cô cho thấy sự chuẩn bị trong cách tiếp cận nhân vật, giữ phong độ ổn định xuyên suốt phim.

Tạo hình của Như Vân - Miss Global 2025 - trong phim "Nhà ba tôi một phòng". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Nỗ lực của dàn diễn viên chưa đủ bù đắp hạn chế ở kịch bản và cách dựng phim. Đề tài tình cảm gia đình không xa lạ với Trường Giang khi anh từng nhiều lần tiếp cận thể loại này với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, khi chuyển sang vị trí đạo diễn, anh bám chặt vào những công thức lỗi thời, chưa tạo dấu ấn trong vai trò chỉ đạo.

Đại diện kênh Hiểu phim một chút nhận xét phim có cách kể chuyện đặt trọng tâm vào lời nói, còn các tình huống mang tính sắp đặt. Thay vì khai thác tối đa hình ảnh và diễn xuất, phim định hướng cảm xúc khán giả bằng các thủ pháp dàn dựng, dẫn đến ngôn ngữ điện ảnh thiếu tự nhiên. Một số chi tiết cài cắm để người xem suy ngẫm, như hoàn cảnh của người Việt ở nước ngoài, dòng chữ graffiti xuất hiện phía sau cuộc trò chuyện giữa An và Phát, hay những ký tự in trên mặt kính trong cảnh ông Thạch gặp bà Lệ phản chiếu điều họ chưa thể nói thành lời. Tuy nhiên, chúng dừng lại ở mức gợi ý, chưa tác động lớn đến tổng thể.

Nhịp dựng đôi lúc gợi cảm giác phim truyền hình, web drama khi mạch phim phát triển qua những cuộc đối thoại. Cấu trúc câu chuyện đi theo môtíp của dòng phim gia đình với các mâu thuẫn và cách giải quyết dễ đoán. Bộ phim triển khai theo hướng quan sát đời sống trước khi đi sâu vào xung đột. Tuy nhiên, việc kéo dài nhiều tình tiết khiến nhịp phim lê thê.

Điểm trừ khác là phim thiếu tiết chế ở đoạn kết, khi kịch bản tăng cường độ kịch tính để làm rõ bi kịch. Các cao trào xuất hiện liên tiếp, điển hình những lần ông Thạch mất trí nhớ và sự xuất hiện của bà Lệ tại nhà hai cha con, làm không khí dồn nén quá mức cần thiết.

Vấn đề này bộc lộ rõ hơn ở các đoạn cao trào. Nhiều phân đoạn đối thoại căng thẳng, cảnh khóc lóc với tần suất dày. Khi bệnh tình ông Thạch trở nặng, xung đột từ khác biệt thế hệ chuyển thành nỗi lo về vị trí mỗi thành viên trong gia đình. Việc nhấn mạnh sự bi thương của nhân vật không tăng chiều sâu mà làm phim trở nên nặng nề. Nhà văn Dương Bình Nguyên cho rằng nếu có thêm khoảng lặng và tình tiết được cắt gọn hợp lý, câu chuyện có thể đạt hiệu quả tốt hơn về mặt cảm xúc.

Đoàn Minh Anh (trái) và Trường Giang trong vai hai cha con. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Theo tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân, việc xây dựng hình ảnh người cha miền Trung gợi nhắc đến nhân vật Mười Khó, vốn làm nên tên tuổi Trường Giang. Điều này giúp nhân vật gần gũi, nhưng đồng thời tạo sự quen thuộc đối với khán giả theo dõi anh trước đó, làm giảm tính mới mẻ trong cách tiếp cận hình tượng.

Ở họp báo ra mắt phim tại TP HCM hôm 13/2, Trường Giang cho biết truyền tải những giá trị tích cực đến khán giả qua tác phẩm. Anh hạn chế tối đa yếu tố bạo lực, ngôn ngữ mạnh để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Cát Tiên