'Mùi phở' - tiếng cười từ mâu thuẫn bố chồng, nàng dâu

Ông Mùi (Xuân Hinh) - chủ quán phở gia truyền - muốn cháu nội kế nghiệp nhưng bị con dâu (Thu Trang) phản đối, trong phim "Mùi phở".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer phim 'Mùi phở' của nghệ sĩ Xuân Hinh Trailer phim "Mùi phở" - ra rạp từ mùng Một Tết. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm công chiếu dịp Tết Bính Ngọ, mượn chủ đề ẩm thực truyền thống để nói về câu chuyện mâu thuẫn liên thế hệ. Phim bắt đầu với cảnh thực khách xếp hàng từ mờ sớm, chờ thưởng thức món phở bò nổi tiếng của tiệm Mùi. Nắm giữ bí quyết tạo hương vị riêng, ông Mùi tự hào về cơ nghiệp lâu đời, song cũng đau đáu vì chưa tìm được truyền nhân.

Con trai duy nhất của ông một mực theo nghề họa sĩ. Ông không dám dạy nghề cho chàng rể vì là con của đối thủ - chủ tiệm phở Dần nằm đối diện. Một ngày, ông Dần (Quốc Tuấn) đột quỵ rồi qua đời, ông Mùi càng thấm nỗi lo không ai kế nghiệp, đứt gánh giữa đường. Ông quyết tâm đưa cháu đích tôn - bé Sá Sùng (Bảo Nam) - vào bếp, song vấp phải sự phản đối của Trinh (Thu Trang) - mẹ cậu bé, bởi cô không muốn con sau này vất vả. Từ đây, loạt tình huống bi hài diễn ra khi bố chồng, nàng dâu tìm cách qua mặt nhau.

Nghệ sĩ Xuân Hinh - vai ông Mùi và Thu Trang - vai con dâu, trong một phân cảnh: Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Nhìn chung, phim khai thác tiếng cười qua lối diễn hài hình thể, đối đáp - vốn là sở trường của Xuân Hinh, Thu Trang. Biên kịch tạo ra nhiều khúc mắc gia đình, đẩy nhịp phim lên cao trào. Để thuyết phục vợ chồng con trai cho cháu theo nghề, ông Mùi nghĩ ra đủ chiêu trò, từ đó khiến cả nhà đảo lộn. Càng về sau, kế hoạch của ông càng gây ra nhiều phiền toái. Đỉnh điểm là khi ông làm đám cưới với Kiều (Lại Thanh Hương) - một cô gái nông thôn, lập di chúc để lại căn nhà phố cổ cho Kiều nếu cô sinh được con trai.

Ở một số phân đoạn, nét hài của phim đậm màu sắc cường điệu. Nghi ngờ bố chồng kết hôn giả vì muốn gây sức ép với các con, Trinh liền theo dõi ông Mùi. Những màn đối đầu, trả đũa của bố chồng, nàng dâu tạo nên nhiều sự việc oái oăm bởi không ai chịu thua ai.

Diễn xuất của đôi nhân vật chính chiếm được cảm tình người xem bằng lối nhập vai tự nhiên, mượt mà, dù cả hai lần đầu kết hợp. Nếu Xuân Hinh gây cười bằng lối đối đáp sâu cay, ẩn ý, Thu Trang thể hiện tính cách bộc trực, nghĩ gì nói nấy của con dâu miền Nam giữa ngôi nhà tam đại đồng đường.

Ở nửa sau, phim xoáy sâu vào những ẩn ức cá nhân, xuất phát từ cái tôi mỗi người. Nỗi khổ tâm của ông Mùi kỳ thực xuất phát từ cách ông luôn phân biệt, xem dâu, rể là người dưng nước lã. Đạo diễn phác thảo chân dung nhân vật chính ở nhiều góc nhìn để lý giải bi kịch, góp phần tạo sự đồng cảm.

Bề ngoài bảo thủ, gia trưởng, bên trong nhân vật là sự lo lắng cho tương lai con cháu, bên cạnh nỗi ám ảnh về một biến cố quá khứ. Tiệm phở với ông không chỉ là gánh mưu sinh mà còn là chiếc hộp ký ức của gia đình. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, lối diễn của Xuân Hinh tạo cảm giác vừa vặn, không bị lai màu sân khấu. Nhân vật gợi xót xa trong bóng dáng lầm lũi, ánh nhìn đau đớn khi ông Mùi nhận ra "rồi con cháu cũng sẽ bỏ ông mà đi" - như lời thoại một nhân vật.

Phân cảnh đoàn viên của gia đình ông Mùi trong "Mùi phở". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Lần đầu làm phim, đạo diễn Minh Beta có nhiều góc máy mang tính duy mỹ để khắc họa sức hút ẩm thực. Anh tập trung vào những cú máy slow motion quay nồi nước dùng bốc khói, bánh phở mềm mịn trong ánh nắng sớm của gian bếp. Nhiều lát cắt văn hóa được lồng ghép, như cảnh lễ hội tôn vinh món phở đầu phim, nhân vật hát chầu văn, tục thờ Mẫu.

Về cuối, phim mang màu sắc lý tưởng hóa khi mọi mâu thuẫn được hóa giải dễ dàng. Tác phẩm còn mắc hạn chế ở những cảnh lạm dụng lối thoại ồn ào. Chẳng hạn ở phân đoạn của Kiều (Lại Thanh Hương), đạo diễn quay lặp đi lặp lại cảnh than khóc của nhân vật để gây cười, hay cách cô ăn uống, nói chuyện vô duyên, bỗ bã.

Ca khúc 'Lão ông cưới vợ' - Xuân Hinh, Hòa Minzy Ca khúc "Lão ông cưới vợ", nhạc phim "Mùi phở", Xuân Hinh và Hòa Minzy thể hiện. Video: Nhà sản xuất cung cấp

Minh Beta cho biết lắng nghe nhận xét từ nhiều phía để hoàn thiện thiếu sót sau tác phẩm đầu tay. Kịch bản được anh và êkíp hướng đến độ tuổi khán giả đa dạng (dán nhãn K - người dưới 13 tuổi có giám hộ đi cùng). Do đó, nhiều cảnh được dàn dựng sao cho giới trẻ - vốn chuộng xu hướng xem clip ngắn - cũng thấy gắn kết với phim. Đạo diễn cùng nhóm biên kịch Kay Nguyễn, Cù Trọng Xoay ấp ủ câu chuyện suốt bốn năm. Anh quay từ trước Tết năm 2025, mất một năm hậu kỳ với sự cố vấn của đạo diễn Hàm Trần.

Mai Nhật