Phim 'Maika' lỗ hàng chục tỷ đồng

"Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác" - phim giả tưởng Việt - lỗ hàng chục tỷ đồng dù được khen về nội dung.

Theo Box Office - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, sáng 6/6, sau 10 ngày ra rạp, phim thu về hơn 4,6 tỷ đồng, dù kinh phí khoảng 30 tỷ. Còn đại diện đơn vị phát hành cũng xác nhận doanh thu chính thức của Maika hiện gần 5 tỷ đồng.

Ba ngày cuối tuần qua (3-5/6), phim đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Phim chịu lép vế so với cơn sốt của Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon. Ra rạp cùng thời điểm Maika, Doraemon hiện đạt hơn 32 tỷ đồng, trở thành phim điện ảnh Nhật Bản có doanh thu cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Jurassic World 3 (Thế giới Khủng long 3) đứng đầu bảng xếp hạng tuần qua với 19,4 tỷ đồng.

Giới chuyên môn đánh giá Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác có doanh thu kém vì hiệu ứng truyền miệng thấp dù nội dung trọn vẹn, giàu cảm xúc. Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân khen phim có cách kể chuyện lôi cuốn, gợi hoài niệm. Nghệ sĩ Trấn Thành tâm đắc việc đạo diễn sử dụng khung hình 3/4 theo phong cách cổ điển, tạo cho khán giả cảm giác xem tivi những năm 1980-1990. Anh cũng thích phần kỹ xảo hình ảnh cùng những mảng miếng hài gần gũi với trẻ em trong phim.

Để đẩy mạnh doanh thu cho tác phẩm, nhà sản xuất Maika công chiếu ở Mỹ với tên tiếng Anh Maika: The girl from another galaxy. Tác phẩm hiện nhận 80% đánh giá "cà chua tươi" (tích cực) trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes.

Ra mắt nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tác phẩm lấy cảm hứng từ Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống - phim truyền hình Tiệp Khắc chiếu ở Việt Nam những năm 1980. Phim xoay quanh Hùng (Trường Phú) - một cậu bé đau khổ vì mẹ qua đời do bệnh nặng. Hùng sống cùng cha trong một chung cư cũ. Sự cô đơn khiến Hùng luôn lủi thủi một mình cho đến lúc gặp Maika (Chu Diệp Anh) - một cô bé ngoài hành tinh. Phi thuyền của Maika mất năng lượng, lao xuống Trái Đất, cô bé phải tìm đồng đội và sửa lại phương tiện.

Sự xuất hiện của Maika đánh động một nhóm người. Họ quyết định bắt cóc Maika, sử dụng năng lực cô bé để hoàn thành một phi vụ khoa học bí ẩn. Cùng Cu Béo (Tin Tin) - cậu bé con nhà giàu, Hùng và Maika bước vào chuyến phiêu lưu thoát khỏi bọn xấu, tìm cách trở về hành tinh mẹ.

Phim ghi điểm ở khâu diễn xuất của các gương mặt nhỏ. Chu Diệp Anh vào vai "siêu nhân nhí", có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn trước những điều mới mẻ trên Trái đất. Trường Phú đóng vai Hùng - cậu bé thích tìm hiểu khoa học, sớm chịu mất mát nên chững chạc, lanh lẹ so với tuổi. Kỹ xảo hình ảnh góp phần tạo thêm hiệu ứng. Cảnh phi thuyền Maika đáp xuống Trái đất được dàn dựng bắt mắt với màu tím huyền ảo. Phân đoạn Maika thi triển siêu năng lực đánh bọn xấu trong nhà kho, giúp Hùng tái hiện ký ức... có độ chân thực cao.

Maika mắc điểm trừ chủ yếu ở tuyến phản diện. Vai chủ tập đoàn công nghệ

Cyginus (Huyme) chưa được khai thác đủ sâu về lý lịch, từ đó gây khó hiểu cho người xem. Nhân vật có nhiều lời thoại thiên về triết lý nhưng giọng diễn viên chưa đủ biểu cảm, tạo cảm giác diễn giải rườm rà. Đạo diễn Hàm Trần nhận lời thực hiện dự án từ bốn năm trước. Sau khi mẹ đạo diễn qua đời, anh được đơn vị sản xuất mời làm phim về một cậu bé chịu nỗi buồn mất mẹ. Đạo diễn nói: "Tôi lập tức thấy có mối liên hệ với nhân vật, biết mình phải làm bằng được phim này".

* Phim Việt liên tục lỗ hàng chục tỷ đồng

Tác phẩm là phim Việt thứ ba liên tiếp lỗ hàng chục tỷ đồng dù đầu tư lớn. Được công bố kinh phí 60 tỷ đồng, sau một tuần, 578: Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng) thu về khoảng ba tỷ - theo số liệu của Box Office. Ra rạp giữa tháng 5, Kẻ thứ ba - phim Lý Nhã Kỳ sản xuất, đóng chính - "chết yểu" khi chỉ thu gần một tỷ đồng, dù đầu tư 33 tỷ đồng.

