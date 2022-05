'Doraemon 41': Tình bạn xuyên vũ trụ

Trong "Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021", Nobita quen người bạn đến từ hành tinh khác và bắt đầu cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer "Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021" Trailer "Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021". Phim từng dự kiến ra mắt năm 2021 nhưng bị hoãn vì dịch. Video: CGV

Dự án điện ảnh thứ 41 của thương hiệu mèo máy dựa trên tập truyện dài cùng tên của Fujiko F. Fujio. Trước đó, truyện Nobita's Little Star Wars từng được chuyển thể thành hoạt hình năm 1985. Tác phẩm ra rạp trong nước hôm 27/5, dẫn đầu doanh thu phòng vé tuần qua.

Kịch bản xoay quanh kỳ nghỉ hè, Nobita tình cờ gặp một cậu bạn tí hon tên Papi, có kích thước chỉ bằng ngón tay cái người bình thường. Sau khi kết thân, Papi tiết lộ danh tính là tổng thống hành tinh Pirika - ngôi sao nhỏ cách xa Trái Đất. Quê hương cậu hiện bị quân phiến loạn nắm chính quyền. Papi một mình lên tàu vũ trụ chạy trốn và lạc đến Nhật Bản.

Nobita cùng nhóm bạn quyết định dùng bảo bối đèn pin thu nhỏ của Doraemon để tự biến mình về kích thước của Papi. Họ dần yêu mến và thấu hiểu anh chàng người ngoài hành tình này. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè vui vẻ bị ảnh hưởng khi kẻ thù của Papi tìm đến Trái Đất để truy lùng cậu. Không muốn ảnh hưởng tới các bạn, cậu bé ngoài hành tinh dự định tự giao nộp bản thân. Tuy nhiên, Nobita cùng cả nhóm không để yên và lên đường đến Pirika giúp người bạn mới quen.

Giống những tác phẩm cùng thương hiệu, Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021 đem đến câu chuyện giàu tính nhân văn về tình bạn bè. Khán giả cũng có cơ hội gặp lại những người bạn quen thuộc từ thời thơ ấu như Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo... Họ cùng nhau trải qua vui buồn, rắc rối trong cuộc sống học sinh. Mùa hè, nhóm bạn quyết định dựng phim trường để quay phim hoạt hình đề tài vũ trụ, khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, vì hậu đậu, Nobita chỉ biết làm hỏng việc, không giúp đỡ được người khác. Trong lúc lạc lõng đó, cậu gặp Papi và nảy sinh tình bạn xuyên vũ trụ.

Poster phim. Ảnh: CGV

Lợi thế của thương hiệu truyện tranh Doraemon khi chuyển thể sang hoạt hình là có sẵn kịch bản. Tác giả Fujiko F. Fujio từng cho ra đời 16 bộ truyện dài (long stories). Mỗi tập, Nobita cùng nhóm bạn bước vào một cuộc phiêu lưu đến những thế giới mới, đối mặt với thử thách lớn hơn thay vì rắc rối nhỏ tại trường lớp, gia đình như trong truyện. Các tác phẩm này có mạch truyện không khác nhiều những kịch bản phim thể loại phiêu lưu, khoa học viễn tưởng. Khi sản xuất, các đạo diễn hiếm khi thay đổi nhiều cốt truyện so với bản gốc.

Thương hiệu Doraemon cũng thành công khi tạo ra những thế giới nhiệm màu. Khán giả theo chân nhóm bạn Nobita xuyên không từ cổ chí kim, tới dưới lòng đất đến đáy biển sâu hay ngoài vũ trụ. Tác giả cũng pha trộn nhiều yếu tố từ các nền văn hóa khiến phim Doraemon luôn dễ dàng tiếp cận hơn với khán giả quốc tế. Trong Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021, bộ phim lấy cảm hứng từ thương hiệu giải trí Chiến tranh giữa các vì sao kinh điển của Mỹ. Một số chi tiết được vay mượn từ phần Return of the Jedi. Tuy nhiên, kịch bản khác hoàn toàn với câu chuyện gốc của đạo diễn George Lucas.

Nhóm bạn Nobita làm quen với Papi (phải) và các nhân vật ở hành tinh Pirika. Ảnh: CGV

Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021 cũng là bản nâng cấp so với phần phim năm 1985. Êkíp thay đổi tạo hình một số nhân vật, chủ yếu là những người thuộc hành tinh Pirika. Các phân đoạn hành động được thêm nhiều hiệu ứng, kỹ xảo để tăng tính hấp dẫn. Êkíp kết hợp hình ảnh 3D trong một số đoạn, tạo sự tươi mới bên cạnh những nét vẽ 2D truyền thống. Đạo diễn cũng gia giảm, thay đổi một số chi tiết so với bản cũ để phù hợp hơn với đối tượng khán giả hiện đại.

Đạt Phan