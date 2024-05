Phim Hollywood đổ bộ LHP Venice 2024

Liên hoan phim Venice sẽ có nhiều dự án của sao Hollywood như Angelina Jolie, Johnny Depp, Brad Pitt và Joaquin Phoenix.

Hôm 30/5, Variety đưa tin một loạt tác phẩm sẽ góp mặt ở Liên hoan phim Venice lần thứ 81, như Maria, phim tiểu sử về huyền thoại opera Maria Callas - có sự tham gia của Angelina Jolie, Joker: Folie a Deux với Lady Gaga và Joaquin Phoenix đóng chính. Phim Spencer (Kristen Stewart vào vai Công nương Diana) và Jackie - Natalie Portman hóa thân Kennedy Onassis - cũng xuất hiện trong sự kiện.

Angelina Jolie được đạo diễn phim "Maria" Pablo Larraín đánh giá có khả năng diễn xuất xuất sắc và đầu tư lớn cho vai diễn trước khi bấm máy. Ảnh: FilmNation Entertainment

Tạp chí này nhận định Modi, do Johnny Depp đạo diễn, và Queer chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của William S. Burroughs, Daniel Craig đóng chính, sẽ có cơ hội tranh giải Sư Tử Vàng - giải quan trọng nhất liên hoan. Trong đó, Modi lấy cảm hứng từ cuộc đời danh họa người Italy Amedeo Modigliani, có sự tham gia của Riccardo Scamarcio và Al Pacino. Queer lấy bối cảnh ở Mexico những năm 1940, kể về kẻ nghiện ma túy tên Lee, say mê Allerton, một quân nhân Hải quân Mỹ đã giải ngũ.

In the Hand of Dante do Julian Schnabel biên kịch và đạo diễn được dự đoán cạnh tranh hạng mục chính. Tác phẩm có dàn diễn viên ngôi sao gồm Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino và đạo diễn Martin Scorsese. Nội dung dựa trên cuốn sách cùng tên của Nick Tosches, xoay quanh bản thảo viết tay bài thơ The Divine Comedy (Thần khúc) của Dante Alighieri.

Các bộ phim khác gồm Wolfs, tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Brad Pitt và George Clooney, Eden (có Ana de Armas, Sydney Sweeney và Jude Law). Variety cho rằng hai dự án này chỉ chiếu trong sự kiện, không tranh giải Sư Tử Vàng.

Ngoài ra, một số tác phẩm quốc tế sẽ tham gia gồm Hard Truths của đạo diễn người Anh Mike Leigh và I'm Still Here của nhà làm phim Brazil Walter Salles.

Trích đoạn trailer 'Wolfs' Trích đoạn trailer phim "Wolfs" (tên tiếng Việt là "Sói thủ đối đầu"), dự kiến chiếu ngày 20/9. Ngoài Brad Pitt và George Clooney, dàn diễn viên có Austin Abrams, Amy Ryan và Poorna Jagannathan. Video: Sony Pictures Vietnam

Theo Variety, Liên hoan phim Venice là điểm đến hàng đầu cho các nền tảng phát trực tuyến và hãng phim muốn xây dựng các chiến dịch quảng bá cho mùa giải Oscar. Từ lâu, Venice trở thành nơi ra mắt của nhiều dự án được giới chuyên môn kỳ vọng, từ đó tạo đà cho việc tiếp thị phim. Sự tham gia của các đạo diễn nổi tiếng và diễn viên hạng A làm tăng sức hút và tầm quan trọng của sự kiện.

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Chương trình lần thứ 81 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9, có minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm chủ tịch ban giám khảo.

Quế Chi (theo Variety)