Angelina Jolie vào vai huyền thoại opera Maria Callas

Hình ảnh đầu tiên của Angelina Jolie khi đóng danh ca Maria Callas của thập niên 1950 được công bố.

Hôm 9/10, đạo diễn Pablo Larraín giới thiệu hai bức ảnh của Angelina Jolie trong phim Maria. Trong một tấm hình, Jolie mặc áo choàng có viền cổ lông trắng, mũ đội đầu kiểu cách mang âm hưởng thập niên 1950. Ở bức còn lại, cô để tóc xõa, mặc áo len và đeo kính to bản.

Angelina Jolie hóa thân danh ca opera Maria Callas. Ảnh: FilmNation Entertainment

Ngoài hai bức ảnh được đoàn phim công bố, nhiều hình ảnh phim trường ở Paris do các paparazzi thực hiện xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội. Trong đó, Jolie biến hóa phong cách liên tục. Ở một cảnh quay, Jolie mặc áo khoác vải tweed màu nâu cùng váy bút chì. Ở cảnh khác, cô mặc áo khoác mùa đông dài màu đen và khăn trùm đầu, đeo kính râm hoặc áo khoác lông thú màu đen với mũ fedora.

Diễn viên nói với DailyMail: "Tôi rất coi trọng bộ phim và cố gắng hết sức để đáp ứng thử thách lần này. Đạo diễn Pablo Larraín là người tôi ngưỡng mộ từ lâu. Có cơ hội để kể câu chuyện của Maria cùng anh ấy, với kịch bản của Steven Knight là một giấc mơ".

Angelina Jolie được đạo diễn Larraín đánh giá có khả năng diễn xuất xuất sắc và đầu tư lớn cho vai diễn khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ thời gian qua. Ảnh: FilmNation Entertainment

Dựa trên những câu chuyện có thật, Maria kể câu chuyện biến động, đẹp đẽ và bi thảm về cuộc đời của ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới trong những ngày cuối đời ở Paris thập niên 1970.

Bộ phim quay trong tám tuần tại Paris, Hy Lạp, Budapest và Milan. Bên cạnh Jolie, phim có sự tham gia của các diễn viên: Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee và Valeria Golino.

Đạo diễn Larraín nói trên Deadline: "Tôi vô cùng phấn khích khi bắt đầu sản xuất Maria, hy vọng mang cuộc đời và sự nghiệp ấn tượng của Maria Callas đến với khán giả trên toàn thế giới, nhờ vào kịch bản tuyệt vời của Steven Knight, công sức của toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim".

Jolie diện phong cách thập niên 1950 ở hậu trường quay phim tại Paris. Ảnh: SplashNews

Theo Deadline, trang phục của Jolie trong phim dựa trên đồ nguyên bản mà Callas mặc ngoài đời. Nhà sản xuất đã tham khảo ý kiến của các nhóm bảo vệ quyền động vật, trong đó có PETA, về việc sử dụng các món đồ lông thú cổ điển lấy từ kho lưu trữ của nhà thiết kế trang phục Massimo Cantini Parrini. Đoàn phim quyết định không sử dụng trang phục lông thú mới.

Angelina Jolie 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Họa Mi (theo Deadline)