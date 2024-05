Brad Pitt và George Clooney tái hợp

Brad Pitt và George Clooney đóng chính phim hài - hành động "Wolfs", do Jon Watts đạo diễn, sau 16 năm xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh.

Trích đoạn trailer 'Wolfs' Trích đoạn trailer phim "Wolfs" (tên tiếng Việt là "Sói thủ đối đầu"), dự kiến chiếu ngày 20/9. Ngoài Brad Pitt và George Clooney, dàn diễn viên có Austin Abrams, Amy Ryan và Poorna Jagannathan. Video: Sony Pictures Vietnam

Trong trailer phát hành hôm 29/5, George Clooney vào vai chuyên gia giải quyết rắc rối, giúp che đậy tội ác của người khác. Một ngày, khách hàng gọi cho anh nhờ dọn dẹp xác chết và tẩy sạch hiện trường vụ án. Nhiệm vụ tưởng đơn giản bỗng nảy sinh rắc rối khi một đồng nghiệp - Brad Pitt thủ vai - bất ngờ xuất hiện. Cả hai buộc phải giải quyết vụ án cùng nhau.

Video có nhiều cảnh hành động, phân đoạn rượt đuổi, bắn súng và đối đầu giữa nhóm "chuyên gia" và băng đảng. Ngoài ra, tính cách hai nhân vật được hé lộ qua các đoạn đối thoại.

Theo Variety, tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Pitt và Clooney sau Burn After Reading (2008). Ngoài đóng chính, cả hai còn làm nhà sản xuất cho dự án. Trước đó, hai người từng xuất hiện trong ba phần thương hiệu Ocean's, năm 2001, 2004 và 2007.

Brad Pitt (trái) và George Clooney trong phim "Wolfs". Ảnh: Sony Pictures

Brad Pitt, 61 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua, đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA. Theo The Numbers, các phim nghệ sĩ đóng chính kiếm khoảng năm tỷ USD phòng vé.

Diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019). Anh và Jolie có sáu con, ba người là nhận nuôi. Sau khi chia tay Jolie, tài tử bị đồn yêu nhiều diễn viên, người mẫu nhưng anh đều không phản hồi.

George Clooney, 63 tuổi, nổi tiếng với nhiều bộ phim như Out Of Sight, Ocean's Eleven, Up In The Air, Gravity, The Midnight Sky. Tài tử từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar - một cho vai diễn trong Syriana, một cho vai trò nhà sản xuất của Argo. Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang.

Tài tử làm đám cưới với luật sư Amal Clooney tại Italy tháng 9/2014. Cả hai hiện sống cùng cặp song sinh - một trai một gái, sáu tuổi - trong biệt thự 14 triệu USD tại Berkshire, Anh.

Quế Chi (theo Variety, ScreenRant)