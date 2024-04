'Joker 2' tung trailer

Phim "Joker: Folie À Deux" mang hơi hướng nhạc kịch, tài tử Joaquin Phoenix tiếp tục giữ vai chính và Lady Gaga đóng Harley Quinn.

Trailer 'Joker 2' Trailer "Joker 2" (Joker: Folie À Deux), dự kiến công chiếu trong nước ngày 4/10. Video: Warner Bros. Vietnam

Tác phẩm tiếp tục kể về con đường tội ác của Joker. Trong phần này, Joker không đơn độc mà đồng hành Harley Quinn, sau này là người tình của mình.

Trailer mở đầu với cảnh Joker bị giam giữ tại nhà thương điên Arkham Alysum. Trong lúc bị áp giải, nhân vật chính tình cờ gặp Harley Quinn ở phòng tập hát. Những phân đoạn tiếp theo là hình ảnh Joker và Harley ca hát, khiêu vũ cùng nhau, xen kẽ với bối cảnh thành phố Gotham. Video kết thúc với cảnh Harley gặp người yêu ở nhà tù, nói: "Em muốn thấy con người thật của anh".

Theo Variety, có hơn 15 bài hát sẽ do hai nhân vật chính thể hiện trong phim, như Close To You (The Carpenters), What The World Needs Now (Jackie DeShannon). Collider nhận định. Việc sử dụng âm nhạc khiến tác phẩm gây chú ý hơn so với các dự án trước của hãng DC.

Poster "Joker 2". Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim do Todd Phillips đạo diễn, viết kịch bản cùng Scott Silver và Bob Kane. Tên phim - Folie À Deux - là tên một hội chứng tâm thần, khi hai cá nhân cùng phát sinh bệnh tâm lý sau quãng thời gian sống gần nhau, có thể bị cô lập về mặt xã hội hoặc thể chất và ít tương tác với người khác.

Phần một Joker ra mắt năm 2019, nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Tác phẩm thu hơn một tỷ USD tại phòng vé, lập kỷ lục phim hạng R (dành cho khán giả trên 18 tuổi) ăn khách nhất mọi thời. Sau thành công của bộ phim, đạo diễn Todd Phillips được hãng Warner Bros. ngỏ ý làm phần tiếp theo.

Ở Oscar 2020, dự án nhận 11 đề cử và chiến thắng hai hạng mục, trong đó có tượng vàng nam chính cho Joaquin Phoenix. Nghệ sĩ thể hiện nhân vật từ một chàng trai mắc hội chứng thần kinh, không thể kiểm soát tiếng cười và dần trở thành biểu tượng cho phong trào nổi loạn ở thành phố Gotham. Phoenix giảm 23,5 kg và dành nhiều tháng nghiên cứu nụ cười của các bệnh nhân tâm thần để đưa lên màn ảnh.

Quế Chi