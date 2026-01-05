Phim của Leonardo DiCaprio thắng giải quan trọng ở Critics' Choice

Mỹ"One Battle After Another" - tác phẩm có Leonardo DiCaprio đóng chính - thắng ba hạng mục lớn tại Critics' Choice Awards 2026, gồm Phim hay nhất.

Ở lễ trao giải lần thứ 31 diễn ra tối 4/1 giờ địa phương (sáng 5/1 giờ Hà Nội), One Battle After Another vượt loạt đối thủ nặng ký như Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners để giành danh hiệu cao nhất hạng mục điện ảnh. Giải Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc đều thuộc về tác giả, nhà làm phim người Mỹ Paul Thomas Anderson.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another" (Trận chiến sau trận chiến), dán nhãn 18+. Video: Warner Bros. Vietnam

Trên sân khấu, Anderson gọi quá trình thực hiện bộ phim là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp, cho rằng tinh thần ấy phản ánh rõ trên màn ảnh. "Đó là minh chứng cho việc cộng tác những cộng sự mà tôi yêu quý. Như ai đó từng nói, điện ảnh không nằm ở giải thưởng hay hào quang mà ở những con người mà bạn được làm việc cùng", đạo diễn nói.

Dù giành giải quan trọng, bộ phim không giúp Leonardo DiCaprio thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Danh hiệu thuộc về Timothée Chalamet, với phim Marty Supreme. Tuy vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá DiCaprio là ứng viên "nặng ký" tại Oscar năm nay.

One Battle After Another là dự án điện ảnh mới nhất tài tử tham gia. Nội dung xoay quanh một phong trào cách mạng chính trị, đồng thời khắc họa mối quan hệ cha - con của một thành viên tham gia tổ chức này.

Hollywood Reporter khen Leonardo thể hiện xuất sắc vai diễn khi truyền tải tâm lý của một người cha tuyệt vọng cố gắng tìm ra con gái. BBC nhận xét tài tử là "trái tim cảm xúc", nhất là trong những trường đoạn thể hiện sự yếu đuối và nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi trong thế giới hỗn loạn.

Tạo hình của Leonardo DiCaprio trong "One Battle After Another". Ảnh: Warner Bros.

Ở các hạng mục điện ảnh khác, Frankenstein của Guillermo del Toro và phim kinh dị Sinners thắng bốn giải mỗi phim. Frankenstein được vinh danh ở các hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc (cho Jacobi Elordi), thiết kế sản xuất, hóa trang - làm tóc và trang phục. Còn Sinners chiến thắng Kịch bản gốc xuất sắc, tuyển chọn diễn viên và nhạc phim. Giải Diễn viên trẻ xuất sắc thuộc về Miles Caton, 20 tuổi.

Kpop Demon Hunters là phim hoạt hình xuất sắc, chiến thắng hạng mục Ca khúc trong phim với bản hit Golden. Tác phẩm Brazil The Secret Agent giành giải phim quốc tế.

Về mảng truyền hình, series Adolescence giành bốn giải gồm Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc. Tác phẩm áp đảo hạng mục diễn xuất phim ngắn tập với chiến thắng thuộc về Stephen Graham (nam chính), Owen Cooper (nam phụ) và Erin Doherty (nữ phụ). Giải nữ chính được trao cho Sarah Snook với vai diễn trong All Her Fault.

The Pitt được trao giải phim truyền hình chính kịch xuất sắc, đồng thời mang về hai chiếc cúp cho diễn viên Noah Wyle và Katherine LaNasa. The Studio thắng Phim hài xuất sắc, nhà sáng tạo kiêm diễn viên chính Seth Rogen thắng nam chính, còn bạn diễn Ike Barinholtz nhận giải nam phụ.

Leonardo DiCaprio (thứ hai từ trái qua) và dàn diễn viên "One Battle After Another" vỗ tay cho đạo diễn Paul Thomas Anderson khi ông nhận giải Phim hay nhất. Ảnh: Critics' Choice Awards

Critics' Choice Awards do Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association), gồm các nhà phê bình đến từ gần 200 đài truyền hình, phát thanh ở Mỹ và Canada, lựa chọn, tổ chức lần đầu năm 1995. Năm nay, Chelsea Handler tiếp tục đảm nhận phần dẫn chương trình. Cô mở màn lễ trao giải với phần tưởng nhớ đạo diễn Rob Reiner, qua đời hôm 14/12 do bị con trai sát hại.

Cát Tiên (theo Variety, People)