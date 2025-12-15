Vợ chồng đạo diễn 'When Harry Met Sally' tử vong, nghi bị sát hại

MỹCảnh sát tìm thấy thi thể đạo diễn Rob Reiner, 78 tuổi, và vợ - nhà sản xuất Michele Singer, 68 tuổi - tại nhà riêng với dấu hiệu bị sát hại.

Theo CNN, cảnh sát Los Angeles cho biết nhận tin báo về một vụ án mạng lúc 15h40 ngày 14/12 (giờ địa phương). Trước đó, một thành viên của gia đình Reiner đến nhà ông, phát hiện thi thể của hai người. Hiện phía lực lượng chức năng chưa tiết lộ danh tính nạn nhân nhưng trang TMZ xác nhận họ là vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và nhà sản xuất Michele Singer Reiner. Theo trang tin, trên người cả hai có nhiều vết thương do dạo tạo ra.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner tham gia một sự kiện năm nay. Ảnh: AFP

Rob Reiner, sinh năm 1947, là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động xã hội Mỹ. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ ông là ca sĩ Estelle Reiner, đóng vai khách mời trong When Harry Met Sally, bố là huyền thoại phim hài Mỹ, Carl Reiner.

Khi còn trẻ, ông từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nhưng không hợp, sau đó chuyển sang nghề đạo diễn và gặt hái nhiều thành công. Một số bộ phim của ông nhận đề cử Oscar như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987).

Phương Thảo