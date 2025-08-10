Sức hút của 'Kpop Demon Hunters'

Hoạt hình "Kpop Demon Hunters" chinh phục khán giả nhờ nội dung kết hợp văn hóa với yếu tố kinh dị, cùng loạt ca khúc sôi động.

Bộ phim theo chân nhóm nhạc ba thành viên Huntrix sử dụng giọng hát như vũ khí, tạo kết giới mang tên "honmoon" để phong ấn lũ quỷ dưới lòng đất. Tuy nhiên, ác quỷ Gwi Ma thành lập nhóm nhạc nam Saja Boys nhằm lật đổ Huntrix. Trước âm mưu xâm chiếm thế giới, các cô gái buộc phải chiến đấu để bảo vệ nhân loại. Theo Hollywood Reporter hôm 5/8, tác phẩm đứng thứ tư trong danh sách phim tiếng Anh được xem nhiều nhất nền tảng Netflix toàn cầu với 158,8 triệu lượt.

Trailer 'Kpop Demon Hunters' Trailer "Kpop Demon Hunters", ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 20/6. Video: Sony Pictures Animation

Theo AP, chủ đề thần tượng không còn xa lạ khi làn sóng Hallyu phủ sóng toàn cầu, nhưng Kpop Demon Hunters không đi theo lối mòn. Thay vì kể lại giờ giấc sinh hoạt của idol như quay MV hay lưu diễn, phim chọn một hướng tiếp cận mới: biến âm nhạc thành vũ khí trong cuộc đối đầu thiện ác.

Câu chuyện về sự đối đầu giữa hai thế lực, một bên chinh phục người nghe bằng ánh sáng, niềm tin và cảm xúc tích cực, còn bên kia dùng sự mê hoặc và thao túng để giành lấy trái tim công chúng. Tác phẩm cho khán giả thấy những phút giây thường nhật khi các nữ thần tượng nằm dài trên ghế sofa, gỡ lớp hóa trang, ăn vặt và trò chuyện về nỗi sợ của bản thân. Những phân cảnh đó tạo sự đồng cảm, gần gũi.

Phim có một số chi tiết về Shaman giáo ở Hàn Quốc như trừ tà, hình tượng pháp sư, mở ra chiều sâu văn hóa. Sự kết hợp giữa yếu tố giả tưởng và đời thường khiến câu chuyện trở nên đa tầng nghĩa. Từ những trận chiến siêu nhiên đến cuộc vật lộn nội tâm, tác phẩm truyền tải thông điệp về khát vọng được công nhận, được yêu thương và đấu tranh vì lẽ phải.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' Bài hát "Golden" trong "Kpop Demon Hunters". Video: Sony Pictures Animation

Bên cạnh nội dung, điểm sáng của Kpop Demon Hunters đến từ âm nhạc, yếu tố cốt lõi xuyên suốt mạch phim. Với bộ phim lấy thế giới thần tượng làm trung tâm, âm nhạc là phương tiện để đẩy cảm xúc, dẫn dắt tình tiết. Nhà sản xuất tập trung sáng tạo các giai điệu, với sự dẫn dắt của The Black Label - công ty do nhà sản xuất Teddy Park sáng lập, người đứng sau hàng loạt bản hit của Blackpink và 2NE1. Ngoài ra, êkíp có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế gồm nhà sản xuất Ian Eisendrath, Marcelo Zarvos, Danny Chung, EJAE.

Một số bài hát nổi bật gồm Free, Your Idol, Soda Pop vượt ra khuôn khổ bộ phim, được khán giả đón nhận trên các nền tảng nghe nhạc. Trong đó, ca khúc Golden mang tinh thần chủ đạo, động viên người xem vượt khó khăn cuộc sống, đón nhận những điều tốt đẹp. Theo Billboard, không ít người nghe nhạc trước rồi mới tìm đến bộ phim, giúp thu hút nhiều đối tượng khán giả. Cách phối khí, giới thiệu nhóm nhạc và hội người hâm mộ bám sát thực tế văn hóa Kpop.

Trên Hollywood Reporter, đồng đạo diễn Maggie Kang cho biết: "Khi bắt tay vào thực hiện, chúng tôi không muốn giải thích cặn kẽ mọi khía cạnh văn hóa. Chúng tôi để khán giả cảm nhận họ đang ở Hàn Quốc".

Nhóm nhạc Huntrix trong phim. Ảnh: Sony Pictures Animation

Phong cách hoạt hình của phim góp phần tạo nên sức hút. Sau khi phát hành, hàng loạt nghệ sĩ minh họa đăng tải fanart (tranh vẽ do người hâm mộ sáng tạo) trên mạng xã hội, hashtag #KpopDemonHunters thịnh hành trên nền tảng Instagram và TikTok.

Cây bút Maria Sherman của AP nhận định thành công của Kpop Demon Hunters là điều hiếm gặp ở dòng phim hoạt hình khi khai thác một kịch bản gốc chứ không khai thác thương hiệu cũ. Sự mới lạ cùng mối liên hệ giữa Hàn Quốc và phương Tây là yếu tố khiến bộ phim trở nên có điểm nhấn. Frank Scheck từ Hollywood Reporter bình luận: "Dự án mang đến nhiều ca khúc bắt tai, kết hợp yếu tố hành động và hài hước với tiết tấu nhanh, nổi bật hơn hẳn so với các phim hoạt hình ở rạp chiếu thời gian gần đây".

Theo Variety, ông Dan Lin - chủ tịch mảng phim Netflix - cho biết nền tảng đang cân nhắc sản xuất các phần tiếp theo, mở rộng sang định dạng live-action và nhạc kịch sân khấu. "Tuy nhiên, mọi kế hoạch phải đảm bảo giữ được tinh thần của tác phẩm", ông nói.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, Billboard, Variety)