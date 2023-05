Phim của đạo diễn Nhật được vỗ tay sáu phút tại Cannes

Pháp"Monster" của đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-eda, tranh giải Cành Cọ Vàng, nhận tràng vỗ tay sáu phút tại Nhà hát Ánh sáng, ngày 18/5.

Phim của đạo diễn 'Broker' được vỗ tay sáu phút tại Cannes Các khán giả vỗ tay cho tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng của Kore-eda Hirokazu tại Nhà hát Ánh sáng, sáng 18/5 (giờ địa phương). Video: YouTube Festival de Cannes

Buổi chiếu bắt đầu từ 8h30 phút (giờ địa phương), êkíp gồm đạo diễn Hirokazu Kore-eda, biên kịch Yuji Sakamoto cùng diễn viên Soya Kurokawa, Sakura Ando, Eita Nagayama và Hinata Hiiragi.

Sau khi tác phẩm kết thúc, Kore-eda nói: "Cảm ơn các bạn. Tôi nóng lòng muốn quay lại Nhật Bản cho mọi người xem bộ phim, kể họ nghe về buổi ra mắt tuyệt vời này. Khoảnh khắc này sẽ mãi trong tim tôi".

Monster kể về bà mẹ đơn thân Saori (Sakura Ando đóng) nghi ngờ có điều không ổn ở trường học của con trai Minato (Soya Kurokawa) khi cậu bé bắt đầu cư xử kỳ lạ. Cô xông vào trường, buộc tội thầy giáo Hori (Eita Nagayama) bắt nạt con mình. Tuy nhiên, Hori lại cho rằng cậu bé đang bắt nạt học sinh khác, Eri (Hinata Hiiragi).

Phim của đạo diễn 'Broker' được vỗ tay sáu phút tại Cannes Trailer phim "Monster", tác phẩm đề cử Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023. Video: GAGA Corporation

Theo Deadline, tác phẩm khám phá tuổi thơ và tình bạn của các nhân vật chính, xoáy vào vấn nạn bạo lực học đường, kì thị giới tính, áp lực từ xã hội. Giống những tác phẩm trước, Kore-eda trung thành với lối kể chuyện chậm rãi.

Đạo diễn thể hiện cách nhìn nhận sự việc qua nhiều góc độ (cấu trúc giống Rashomon của Akira Kurosawa hay A Separation do Asghar Farhadi đạo diễn). Trong tác phẩm, ông tập trung vào những mối quan hệ của các thành viên gia đình, những thành phần bị xã hội lãng quên. Từ đó, Kore-eda nhấn mạnh sự cô lập trong cuộc sống hiện đại.

Nhà làm phim người Nhật thường tự viết kịch bản cho những tác phẩm. Tuy nhiên, trong lần trở lại Cannes năm nay với Monster, đạo diễn hợp tác biên kịch Yuji Sakamoto, cũng là lần đầu Kore-eda làm việc cùng biên kịch khác, kể từ Maborosi (1995).

Đạo diễn nói: "Lần đầu tiên tôi đọc kịch bản, tác phẩm giống như một câu chuyện tóm tắt về sự ích kỷ giữa con người với nhau, vấn đề này càng trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch. Xét ở vị trí khán giả, tôi thấy người xem thường áp đặt lối suy nghĩ chủ quan với những thứ không đúng đắn. Nhưng khi phim dần đến hồi kết, những định kiến biến mất".

Kore-eda tham gia dự án vào năm 2019 theo lời mời của nhà sản xuất Genki Kawamura và Kenji Yamada. Trước đó, đạo diễn từng xem Yuji Sakamoto diễn xuất và ngỏ ý cộng tác. Phim đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn với nhà quay phim Ryoto Kondo và diễn viên Shoplifters, Sakura Ando.

Phim của đạo diễn 'Broker' được vỗ tay sáu phút tại Cannes Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux và chủ tịch liên hoan phim Iris Knobloch (xuất hiện từ giây thứ nhất) tiếp đón các thành viên phim "Monster" trước giờ công chiếu. Video: YouTube Festival de Cannes

Nhạc phim được nhà soạn nhạc Ryuichi Sakamoto sáng tác, trước khi ông qua đời ngày 2/4 vì ung thư. Ý tưởng hợp tác với Sakamoto đến với Kore-eda khi đạo diễn đang trong quá trình ghi hình dự án. Vào những buổi tối bên bờ hồ khi thuyền của đoàn thủy thủ dừng chân, đạo diễn nói có thể nghe thấy tiếng nhạc piano của Sakamoto vang lên trong đầu mình.

Cả hai từng làm việc trong một dự án khoảng chín năm trước. Tuy vậy, Kore-eda luôn ngần ngại để mời Sakamoto Ryuichi viết nhạc phim, vì biết nhạc sĩ đang lâm bệnh nặng. Cuối cùng, đạo diễn lấy hết can đảm để gửi cho ông một số cảnh quay đã được chỉnh sửa của Monster và Sakamoto đã hồi âm sau đó vài ngày.

Kore-eda nói với Deadline: "Sakamoto nói tình trạng sức khỏe không cho phép ông ấy viết toàn bộ nhạc phim, nhạc sĩ có gửi tôi một vài ý tưởng mà không bắt buộc tôi phải sử dụng chúng". Nghệ sĩ sáng tác bản nhạc cho hai cảnh quan trọng trong phim, đồng thời cho phép Kore-eda dùng bất kỳ bản nhạc nào mà đạo diễn muốn từ album solo cuối cùng - 12 - tuyển tập các tác phẩm Sakamoto sáng tác trong quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Monster đã được bán cho hơn 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trước ngày phim công chiếu tại Cannes, sau đó, dự kiến phát hành tại Nhật Bản ngày 2/6.

Một cảnh trong phim "Monster". Ảnh: GAGA Corporation

Hirokazu Kore-eda 61 tuổi, là một trong các đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nhật đương đại. Ông thường xuyên có phim tranh giải ở Cannes và đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize) năm 2013 với Like Father, Like Son. Năm 2018, tác phẩm Shoplifters của đạo diễn nhận Cành Cọ Vàng Cannes lần thứ 71. Ông đạo diễn Broker - tác phẩm đoạt giải nam chính tại Cannes 2022.

Đầu năm nay, loạt phim The Makanai: Cooking For The Maiko House do ông đồng đạo diễn chiếu trên Netflix. Hiện Kore-eda thực hiện dự án truyền hình, dự kiến bấm máy sau mùa hè, cùng một phim điện ảnh đang lên lịch sản xuất trong năm sau.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Đạo diễn Ruben Östlund - thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái với tác phẩm Triangle of Sadness - là chủ tịch ban giám khảo. Hôm 17/5, Johnny Depp, đóng chính Jeanne du Barry, nhận tràng pháo tay bảy phút ở buổi ra mắt.

Quế Chi