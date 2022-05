Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng'

PhápTác phẩm "Triangle of Sadness", châm biếm về giới nhà giàu châu Âu, đoạt Cành Cọ Vàng tại Cannes lần thứ 75.

Tác phẩm của đạo diễn Ruben Östlund nói lên mặt trái của ngành làm đẹp và thời trang xa xỉ. Người mẫu nam Carl (Harris Dickinson đóng) cảm thấy sự nghiệp tan thành mây khói sau buổi casting, khi một trong những giám đốc nghệ thuật nhận xét ác ý về vùng "tam giác lo âu" (những nếp nhăn giữa hai lông mày) của anh. Sau thất bại, Carl cãi nhau với bạn gái Yaya (Charlbi Dean đóng) - một KOLs trên Instagram. Để làm lành, Yaya đưa Carl lên một du thuyền sang trọng, nơi cô được tặng miễn phí. Họ làm quen nhiều người trong giới siêu giàu, những kẻ lập dị, luôn lo lắng về mọi thứ xung quanh.

Ruben Östlund (giữa) nhận Cành Cọ Vàng. Ảnh: Reuters

Ruben Östlund công bố dự án năm 2017, nhiều lần phải trì hoãn quá trình quay vì dịch. Tên phim Triangle of Sadness (Tam giác lo âu) là thuật ngữ các bác sĩ thẩm mỹ dùng để miêu tả các nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày, có thể khắc phục bằng cách tiêm botox trong 15 phút.

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, phim đạt điểm trung bình 7,7/10, có 71% bài phê bình tích cực. Theo Variety, phim ghi điểm ở diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên. Các tình huống hài dày đặc, chọc cười khán giả từ đầu đến cuối. Tác phẩm được vỗ tay tám phút khi công chiếu ở Cannes. Lần thứ hai Ruben Ostlund giành Cành Cọ Vàng, sau The Square (2017).

Cảnh trong phim "Triangle of Sadness". Ảnh: Indiewire

Giải thưởng lớn Grand Prix (tương đương giải nhì) thuộc về hai phim Stars at Noon (đạo diễn Claire Denis) và Close (đạo diễn Lukas Dhont). Star at Noon là phim kinh dị lãng mạn, dựa trên tiểu thuyết của Denis Johnson, với sự tham gia của Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Benny Safdie và John C. Reilly. Close, tác phẩm về tình bạn trước ngưỡng cửa trưởng thành của hai cậu bé 13 tuổi, được giới phê bình yêu thích.

Giải thưởng Ban giám khảo (giải ba) thuộc về hai bộ phim: Eo, Le Otto Montagne. Eo kể về cuộc đời của một con lừa được sinh ra trong rạp xiếc Ba Lan. Khi nhận giải, đạo diễn Skolimowski (84 tuổi), đã cảm ơn các con lừa tham gia phim.

Le Otto Montagne là phim nói tiếng Italy, miêu tả tình bạn giữa hai người đàn ông là bạn thuở ấu thơ, cùng lớn lên tại ngôi làng Alpine xa xôi, kết nối lại sau nhiều năm trưởng thành. Đạo diễn Charlotte Vandermeersch liên tục hôn đồng đạo diễn khi lên nhận giải.

Trailer phim 'Broke' Trailer phim "Broker". Nhân vật của Song Kang Ho xuất hiện từ giây 0:18. Video: EonTalk Media

Điện ảnh Hàn thắng lớn khi tài tử Song Kang Ho giành giải nam chính với vai diễn trong Sang Hyeon, phim Broker. Nhân vật của anh là chủ tiệm giặt là nhỏ, một tình nguyện viên ở nhà thờ. Anh và bạn thỉnh thoảng đánh cắp những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại trong hộp trước nhà thờ, bán chúng trên chợ đen. Việc làm của họ dần dần bị hai thám tử phát giác.

Đạo diễn Park Chan Wook được vinh danh với "Decision to Leave". Ảnh: Reuters

Park Chan Wook giành giải Đạo diễn xuất sắc với Decision to Leave, tác phẩm có Thang Duy đóng chính. Diễn viên gốc Hoa vào vai Seo Rae - người phụ nữ Trung Quốc biết nói tiếng Hàn. Sau khi chồng chết, Seo Rae bị cảnh sát Hae Jun (Park Hae Il đóng) điều tra vì tình nghi giết người. Tuy nhiên, quá trình làm rõ vụ án, Hae Jun và Seo Rae dần thay đổi định kiến về nhau, nảy sinh tình cảm bị coi là cấm kỵ.

Nữ chính xuất sắc thuộc về Zar Amir Ebrahimi, phim Holy Spider. Tác phẩm nói về kẻ giết người hàng loạt chuyên nhắm vào gái mại dâm, tên Saeed (Mehdi Bajestani đóng).

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 diễn ra từ ngày 17 đến 28/5. Sau hai năm tổ chức quy mô nhỏ vì dịch, liên hoan năm nay diễn ra như thường niên. Lễ trao giải diễn ra ngắn gọn trong 90 phút, tập trung vinh danh các tác phẩm điện ảnh, ít tiết mục biểu diễn. Sự kiện được tổ chức tại Grand Theatre Lumiere, sức chứa 2.300 người. Ban giám khảo gồm một số tên tuổi như đạo diễn Vincent Lindon, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols, diễn viên Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace...

Các giải thưởng chính: Cành Cọ Vàng: Triangle of Sadness, đạo diễn Ruben Östlund Grand Prix: Stars At Noon, đạo diễn Claire Denis và Close, đạo diễn Lukas Dhont Giải Ban giám khảo: Eo, đạo diễn Jerzy Skolimowski và Le Otto Montagne, đạo diễn Charlotte Vandermeersch - Felix van Groeningen Đạo diễn xuất sắc: Park Chan-wook, phim Decision to Leave Kịch bản xuất sắc: Boy From Heaven Nữ chính xuất sắc: Zar Amir Ebrahimi phim Holy Spider Nam chính xuất sắc: Song Kang Ho phim Broker Máy quay Vàng: Gina Gammell và Riley Keough phim War Pony Cành Cọ Vàng cho phim ngắn: The Water Murmurs

