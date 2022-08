Tạo hình Johnny Depp trong phim mới

Johnny Depp vào vai vua Louis XV trong "Jeanne du Barry", đánh dấu sự trở lại của tài tử sau ba năm vắng bóng màn bạc.

Theo People, ngày 11/8, hãng phim WhyNotProductions và France Télévisions tung hình ảnh đầu tiên của Johnny Depp trong dự án Jeanne du Barry do nữ đạo diễn Maïwenn chỉ đạo. Tài tử Pirates of the Caribbean vào vai vua Louis XV, mặc quần áo quý tộc Pháp và bị bịt mắt bằng một tấm vải đen. Trong lịch sử, ông trị vì nước Pháp 59 năm trước khi qua đời ở tuổi 76.

Tạo hình Johnny Depp trong vai vua Louis XV. Ảnh: People

Kịch bản phim kể về Jeanne du Barry, do đạo diễn Maïwenn đóng chính. Nhân vật xuất thân trong nghèo khó nhưng dần tiến lên tầng lớp thượng lưu nhờ tài trí của mình. Bà dần trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của vua Louis XV.

Việc ghi hình đã bắt đầu từ tháng 7 tại nhiều địa điểm tại Pháp như thành phố Versailles hay Paris. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao như Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory hay India Hair.

Jeanne du Barr, dự kiến phát hành năm 2023, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Johnny Depp kể từ Minamata (2020) quay tại Nhật Bản. Thời gian qua, diễn viên gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho phiên tòa với vợ cũ Amber Heard. Đầu tháng 6, Depp thắng kiện trong phiên tòa kiện Amber Heard bôi nhọ danh dự, khiến sự nghiệp của anh sa sút. Kết quả, tòa xử tài tử nhận bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ nhưng cũng phải trả cô hai triệu USD vì một số thông tin phía anh đưa ra trên tờ Daily Mail.

Trailer MINAMATA Johnny Depp Trailer "Minamata". Video: One Media

Phương Mai (theo People)