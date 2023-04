Nhật BảnRyuichi Sakamoto, người viết nhạc và đóng vai phụ phim "The Last Emperor", qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 71.

Theo Nikkei, ngày 2/4, công ty quản lý của Ryuichi Sakamoto đăng cáo phó, cho biết ông mất hôm 28/3, tang lễ được cử hành riêng tư. Cuối cáo phó, các cộng sự đề câu nói yêu thích của Ryuichi Sakamoto bằng tiếng Latin: "Ars longa, vita brevis" (Nghệ thuật vĩnh hằng, cuộc đời ngắn ngủi).

Bản Merry Christmas, Mr. Lawrence của Ryuichi Sakamoto Ryuichi Sakamoto chơi bản "Merry Christmas, Mr. Lawrence". Video: Decca Records

Nghệ sĩ được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng năm 2020, lúc đó đã di căn phổi và một số bộ phận cơ thể khác. Trước đó, năm 2014, ông mắc ung thư thanh quản và được chữa khỏi. Lần cuối cùng Ryuichi Sakamoto xuất hiện công khai là vào ngày 11/12 năm ngoái, tại chương trình độc tấu piano trực tuyến.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế tưởng nhớ Ryuichi Sakamoto. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Pháp Jean-Michel Jarre (chồng Củng Lợi), viết: "Yên nghỉ nhé Ryuichi thân yêu. Nghệ thuật của bạn sẽ còn mãi". Diễn viên kiêm đạo diễn Hong Kong Châu Tinh Trì viết: "Không muốn anh ra đi".

Nghệ sĩ Ryuichi Sakamoto. Ảnh: Japan Times

Ryuichi Sakamoto là bậc thầy làng nghệ thuật Nhật Bản, với nhiều vai trò như nhạc sĩ, nghệ sĩ piano, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên. Một trong thành tựu lớn nhất của ông là đồng sáng tác các bản nhạc nền cho The Last Emperor (Hoàng đế cuối cùng) - phim do Tôn Long đóng chính về cuộc đời của vua Phổ Nghi.

Nhờ tác phẩm, Ryuichi Sakamoto trở thành người Nhật Bản đầu tiên thắng giải Oscar cho Nhạc phim hay nhất (1988). Ông từng hai lần đoạt giải Quả Cầu Vàng hạng mục Nhạc phim gốc hay nhất, với The Last Emperor và The Sheltering Sky (1990).

Bản nhạc nổi tiếng khác của Ryuichi Sakamoto là Merry Christmas, Mr. Lawrence, trong phim cùng tên năm 1983. Tác phẩm giúp ông thắng Nhạc phim hay nhất ở Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA).

Diễn viên kiêm nhạc sĩ phim 'The Last Emperor' qua đời Nhạc phim "The Last Emperor" do Ryuichi Sakamoto đồng sáng tác. Video: Columbia Pictures

Ryuichi Sakamoto tham gia diễn xuất ở một số phim điện ảnh, trong đó có vai Masahiko Amakasu - viên quan giám sát Phổ Nghi - trong The Last Emperor. Ông đóng Capt. Yonoi trong phim chiến tranh Merry Christmas, Mr. Lawrence.

Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, có con gái với người vợ đầu tiên, họ ly hôn năm 1974, sau hai năm chung sống. Năm 1982, nhạc sĩ cưới ca sĩ Akiko Yano, vợ chồng có con gái Miu Sakamoto. Quan hệ hôn nhân chấm dứt năm 2006. Người vợ thứ ba của ông là Norika Sora, họ có hai con chung. Norika Sora còn đảm nhiệm quản lý công việc của chồng.

Như Anh (theo The Paper, Nikkei)