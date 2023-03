Tiêm kích thuộc họ Su-27 của Nga tiếp cận máy bay MQ-9 Mỹ và nhanh chóng vượt qua vì chênh lệch tốc độ trong video mới công bố.

Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga hôm 15/3 đăng trên Telegram video quay từ buồng lái tiêm kích nước này đang áp sát máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ. Thời gian và địa điểm quay video không được tiết lộ, chưa rõ đây có phải chiếc MQ-9 bị rơi ở Biển Đen cùng ngày hay không.

Video dài 4 giây cho thấy chiến đấu cơ thuộc họ Su-27, nhưng không rõ phiên bản, áp sát UAV Mỹ từ phía sau bên phải. Khoảng cách đủ gần để nhìn rõ số hiệu "294" ở đuôi máy bay Mỹ. Chiếc Reaper là mẫu MQ-9A nâng cấp sử dụng 4 cánh quạt, được lắp thùng dầu phụ để tăng tầm bay và cụm ăng ten mới ở phần bụng.

Phi công Nga đăng video tiêm kích áp sát UAV Mỹ Tiêm kích Nga áp sát chiếc MQ-9A Mỹ trong video công bố hôm 15/3. Video: Telegram/Fighter_Bomber.

Trong video, cả phi cơ Nga và Mỹ đều bay bằng, không có động tác ngoặt gấp hay uy hiếp an toàn bay của nhau. Chênh lệch tốc độ tương đối lớn giữa hai bên cũng được thể hiện rõ, do vận tốc hành trình của MQ-9A thấp hơn nhiều lần so với dòng Su-27.

"Đây có thể là một trong những yếu tố dẫn tới va chạm, tiêm kích Nga có khả năng vô tình va chạm với UAV khi máy bay Mỹ thay đổi tốc độ hoặc đường bay. Các nguồn tin am hiểu hoạt động của MQ-9 tiết lộ rằng thay đổi nhỏ về lực đẩy cũng khiến chúng giảm tốc nhanh chóng", chuyên gia Thomas Newdick của chuyên trang quân sự War Zone nhận xét.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết hai tiêm kích Su-27 Nga tiếp cận, bay cắt mặt và xả dầu vào UAV MQ-9 Reaper trên vùng biển quốc tế hôm 14/3, trước khi một chiếc Su-27 va vào cánh quạt UAV và buộc không quân Mỹ điều khiển UAV lao xuống biển.

Lầu Năm Góc nói rằng chiếc MQ-9 khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) thông thường. Mỹ sử dụng MQ-9 Reaper cho cả hoạt động giám sát và tấn công mục tiêu mặt đất, loại khí tài này liên tục hoạt động trên Biển Đen để theo dõi hải quân Nga.

Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc, cho rằng phi cơ Mỹ cơ động ngoặt gấp và tự rơi sau khi mất lái. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định chiếc MQ-9 đang thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi rơi.

Đây là vụ va chạm trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Sự việc không gây ra những cuộc đối đầu trên thực địa tiếp theo, nhưng khiến không quân Mỹ tổn thất ít nhất 30 triệu USD khi chiếc MQ-9 Reaper "biến mất hoàn toàn" trong lòng biển.

Vũ Anh (Theo Drive)