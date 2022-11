Phát hiện ung thư gan khi đi khám ngộ độc thức ăn

Bị ngộ độc thức ăn phải đến bệnh viện, nam bệnh nhân vô tình được phát hiện có khối ung thư gan tiển triển từ viêm gan B mạn tính.

Ông Lê Hữu Phước (54 tuổi, Hà Nội) đến khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám hồi đầu tháng 11 do tình trạng đau bụng, phân lỏng nhiều lần, bụng chướng. Bệnh nhân được chẩn đoán là ngộ độc thức ăn (trước đó bệnh nhân ăn thịt rắn). Khi tiến hành siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện khối u ở gan; chụp cắt lớp vi tính (CT) xác định hình ảnh u cấu trúc dạng nang nhỏ, có chấm vôi rải rác, kích thước 76 x 68 x 89 mm. Xét nghiệm viêm gan virus B cho kết quả dương tính và được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tiến triển từ viêm gan virus B mạn tính.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, sau khi điều trị ổn định tình trạng ngộ độc thức ăn, bệnh nhân được chụp và nút mạch hóa chất u gan. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, bụng mềm, không chướng, không khó thở, không chảy máu, huyết động ổn định, ăn uống bình thường. Một tuần sau đó, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện.

BS.TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hoá - Gan mật - Tuỵ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Khuê Lâm

BS.TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hoá - Gan mật - Tuỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho hay bệnh nhân rất may mắn khi tình cờ phát hiện được ung thư gan và điều trị sớm ngay trong giai đoạn đầu. Trước đó, ông Phước không biết mình bị mắc viêm gan virus B tiến triển thành ung thư gan.

Tại Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tuỵ, các bác sĩ cũng thường xuyên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ung thư gan, hầu hết tiến triển từ viêm gan virus B, C hoặc tổn thương gan do rượu. Thông thường từ khi nhiễm virus viêm gan B, C đến khi hình thành ung thư khoảng 20 - 30 năm. Tổn thương gan mạn tính do virus viêm gan B, C thường âm thầm, các triệu chứng thường mờ nhạt, khó nhận biết, do đó phần nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn muộn. Ung thư gan giai đoạn đầu (khối u dưới 3 cm) gần như không có triệu chứng, chủ yếu phát hiện được là do siêu âm định kỳ. Ở giai đoạn muộn, quỹ thời gian của người bệnh chỉ còn khoảng 6 tháng - 1 năm, phương pháp chủ yếu là điều trị chăm sóc giảm nhẹ.

Báo cáo năm 2020 của cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IACR) cho thấy, Việt Nam ghi nhận hơn 26.400 ca ung thư gan mới, tăng 1.083 so với năm 2018, chiếm tỷ lệ 14,5%, cao nhất trong các bệnh ung thư phổ biến (gồm ung thư gan, phổi, ung thư vú ở nữ, dạ dày và đại trực tràng).

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, số ca ung thư gan ở Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, trong đó ung thư gan do virus viêm gan B chiếm tỷ lệ cao chủ yếu do chủng ngừa siêu vi viêm gan B chưa được người dân chú trọng. Vaccine phòng viêm gan siêu vi A và B cho cả trẻ em và người lớn đã có tại Việt Nam từ lâu, tuy vậy tỷ lệ phòng ngừa của người lớn vẫn còn rất thấp. Trong đó, đa số chưa tiêm vaccine phòng viêm gan đầy đủ hoặc không tiêm nhắc lại khi đến thời gian tiêm mũi nhắc.

Tiêm vaccine phòng viêm gan đầy đủ và đúng lịch giúp trẻ phòng ngừa virus viêm gan, phòng ngừa bệnh diễn tiến thành ung thư gan. Ảnh: Nguyên An

Viêm gan B lây qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Tiêm vaccine giúp phòng bệnh hiệu quả, đặc biệt cần tiêm phòng đủ cho những người sống xung quanh người bệnh. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ các loại vaccine phòng viêm gan, như vaccine phòng viêm gan B: Engerix B (Bỉ), Euvax B (Hàn Quốc); vaccine phòng viêm gan A: Avaxim (Pháp), Havax (Việt Nam). Đặc biệt vaccine phòng viêm gan A+B Twinrix (Bỉ) là vaccine duy nhất trên thế giới phòng cả virus viêm gan A và virus viêm gan B kết hợp.

BS.TS Vũ Trường Khanh cũng lưu ý người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình có người mắc ung thư, người thường xuyên sử dụng rượu bia, làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất độc hại... cần đi tầm soát sớm hơn 6 tháng/lần để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị ở giai đoạn sớm. Việc điều trị sớm và kiểm soát tốt khi viêm gan B mạn tính sẽ giúp giảm thiểu tổn thương cho gan, hỗ trợ ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành những biến chứng xơ gan, ung thư gan.

Anh Ngọc