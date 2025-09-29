Phân biệt viêm họng hạt và sùi mào gà ở họng thế nào?

Vòm họng tôi nổi nhiều hạch nhỏ, sưng nề, ho liên tục. Đây là biểu hiện của viêm họng hạt hay sùi mào gà? (Minh An, 28 tuổi, Lai Châu)

Trả lời:

Viêm họng hạt và sùi mào gà ở họng có nhiều điểm tương đồng như cảm giác vướng, đau rát vùng hầu họng, ho kéo dài và khó chịu khi nuốt.

Trong đó, viêm họng hạt do tình trạng viêm kéo dài khiến các tổ chức lympho ở thành họng phát triển thành các hạt tròn, nhỏ, màu hồng, không loét, không tiết dịch. Các hạt mọc đơn lẻ, không tụ thành từng cụm. Viêm họng hạt thường gặp ở người hay bị viêm họng tái phát, tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, có bệnh lý trào ngược dạ dày. Bệnh không lây nhiễm qua đường tình dục.

Viêm họng hạt có thể kiểm soát nếu được điều trị và tránh các tác nhân kích thích. Người bệnh nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, dùng thuốc chống viêm, giảm ho, tăng cường sức đề kháng và điều trị các yếu tố đi kèm như viêm xoang, trào ngược dạ dày.

Còn sùi mào gà ở họng có căn nguyên là virus HPV (Human papilloma virus) gây ra, chủ yếu do quan hệ tình dục bằng miệng. Sùi mào gà vùng hầu họng biểu hiện qua các nốt sùi mềm, nhú gai, mọc thành từng cụm như súp lơ. Tổn thương dễ lan rộng, loét, tiết dịch và chảy máu khi chạm vào. Bệnh có thể gây đau họng, khó nuốt, khàn tiếng, ho dai dẳng.

Các triệu chứng của viêm họng hạt và sùi mào gà ở họng có nhiều điểm tương đồng, cần phân biệt để sớm chữa trị. Ảnh minh họa: Vecteezy

Sùi mào gà ở họng có nguy cơ lây lan, tái phát nhiều lần và tiềm ẩn khả năng ung thư. Người bệnh có thể điều trị bằng nhiều phương pháp như đốt laser, áp lạnh, dùng thuốc kháng virus và theo dõi bệnh, tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng họng như đau rát kéo dài, nổi hạt, có u nhú, sùi mềm hoặc chảy dịch, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được xét nghiệm và chẩn đoán chính xác. Mọi người không tự ý mua thuốc điều trị hay áp dụng mẹo dân gian vì có thể khiến tổn thương nặng thêm, gây nhiễm trùng hoặc che lấp triệu chứng của sùi mào gà.

Các biện pháp chữa trị sùi mào gà ở họng chỉ giúp loại bỏ tổn thương bề mặt và kiểm soát sự bùng phát của bệnh. Virus vẫn có thể tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể và tái phát khi hệ miễn dịch suy yếu. Thời gian điều trị cũng kéo dài và có thể khiến người bệnh khó chịu, đau đớn.

Bệnh do virus HPV gây ra, có thể phòng ngừa nhờ vaccine. Hiện vaccine HPV có 2 loại là Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi 9-45. Hiệu quả bảo vệ trên 90%. Trẻ 9-14 tuổi chỉ tiêm hai mũi Gardasil 9.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC