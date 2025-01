Phạm Tiến Sản, Đinh Linh bật mí cách kiểm soát DNF bằng Garmin

Hai khách mời chia sẻ tại workshop chủ đề "Góc nhìn về DNF và cách công nghệ Garmin giúp runner xử lý, về đích mạnh mẽ" diễn ra lúc 14h ngày 13/1.

DNF (Did Not Finish) là tình huống thường xuyên xảy ra ở các giải chạy bộ, đặc biệt cự ly dài. Nguyên nhân đến từ sai lầm trong chiến thuật, vấn đề dinh dưỡng, chấn thương hoặc không đảm bảo thể trạng thi đấu. Để giúp runner hiểu rõ hơn về DNF và cách khắc phục, VnExpress tổ chức workshop "Góc nhìn về DNF và cách công nghệ Garmin giúp runner xử lý, về đích mạnh mẽ", trong khuôn khổ lễ trao giải Runner Of The Year, chiều 13/1 tại Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của runner, bác sĩ Viện tim mạch Quốc gia Việt Nam - Đinh Linh - người sáng lập cộng đồng Chạy 365; Phạm Tiến Sản - VĐV tuyển điền kinh quốc gia, từng hai lần giành HC vàng SEA Games nội dung duathlon, thành viên Garmin Elite.

VĐV Phạm Tiến Sản. Ảnh: NVCC

Theo đó, hai khách mời sẽ có những chia sẻ chuyên môn về nguyên nhân DNF, dấu hiệu nhận biết khi nào nên dừng cuộc đua để tránh tổn thương dài hạn, đồng thời đề xuất giải pháp tập luyện khoa học nhằm cải thiện khả năng bền bỉ. Việc sử dụng đồng hồ thông minh và ứng dụng công nghệ Garmin trong kiểm soát thể trạng, tối ưu hiệu suất chạy bộ cũng được đưa ra thảo luận.

Các tính năng như PacePro (chiến lược nhịp độ), theo dõi biến thiên nhịp tim HRV, phân tích chất lượng giấc ngủ và mức độ phục hồi được dàn khách mời mổ xẻ, giúp runner hiểu hơn về cách lắng nghe cơ thể, hạn chế nguy cơ DNF và cải thiện thành tích thi đấu.

Ngoài ra, workshop cũng sẽ đề cập đến vai trò của tâm lý trong quá trình chạy bộ. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn cách sử dụng dữ liệu Garmin để xây dựng chiến lược phục hồi tinh thần, giúp runner duy trì động lực sau khi gặp sự cố DNF và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách tiếp theo.

Bác sĩ, runner Đinh Linh từng chinh phục Chicago Marathon. Ảnh: NVCC

Sự kiện được tổ chức trực tuyến và phát trực tiếp trên hệ thống fanpage VnExpress Marathon.

Lễ trao giải Runner Of The Year diễn ra lúc 15h ngày 13/1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện tôn vinh cá nhân, tập thể đóng góp lớn cho phong trào chạy bộ trong nước. Giải thưởng gồm các hạng mục: Runner nam - nữ của năm, Runner truyền cảm hứng, HLV chạy bộ của năm, CLB - cộng đồng chạy bộ xuất sắc, VĐV chuyên nghiệp tiềm năng.

Runners of the Year còn bình chọn các hạng mục Thiết bị hỗ trợ, gồm Giày chạy xuất sắc (giày tập và giày đua), Đồng hồ thể thao xuất sắc, Tai nghe thể thao xuất sắc, Máy chạy bộ xuất sắc; Thương hiệu trang phục thể thao xuất sắc, Thương hiệu điện giải xuất sắc.

Lan Anh