4 ngôi sao thắng giải VnExpress Runners Of The Year 2024

Đan Quyết và Hà Hậu thắng hạng mục VĐV phong trào, còn Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh đoạt giải VĐV chuyên nghiệp của VnExpress Runners Of The Year 2024.

Giải thưởng Runners Of The Year do báo VnExpress tổ chức, năm nay diễn ra lần đầu. Kết quả bình chọn từ độc giả chiếm 40% tổng điểm, 60% còn lại thuộc về Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, VĐV và HLV.

Với 56,25% điểm của ban giám khảo, Đan Quyết vượt lên trong cuộc bình chọn Nam VĐV phong trào và đạt 37,48% trong tổng điểm chung cuộc. Xếp thứ hai là Huỳnh Anh Khôi, runner người TP HCM (24,67%). Huỳnh Thạnh, runner được độc giả bình chọn nhiều nhất, về thứ ba (12,26%).

Ở Nữ VĐV phong trào, Hà Hậu nhận 75% điểm từ ban giám khảo và chiến thắng với 50,85% trong tổng điểm chung cuộc. Về nhì là Doãn Oanh, giáo viên thể dục đến từ Vĩnh Phúc, với 11,38%. Cô được độc giả bình chọn nhiều nhất ở hạng mục này.

Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Đan Quyết và Hà Hậu thắng các hạng mục VĐV chuyên nghiệp và VĐV phong trào của VnExpress Runners of The Year 2024.

Nữ VĐV chuyên nghiệp chứng kiến chiến thắng áp đảo của Nguyễn Thị Oanh. Cô vừa được độc giả bình chọn nhiều nhất (72,86%), vừa được ban giám khảo chọn nhiều nhất (100%), chung cuộc đạt 88,95%.

Hoàng Nguyên Thanh chiến thắng Nam VĐV chuyên nghiệp với 59,22% sau khi nhận 75% điểm từ ban giám khảo. Phạm Tiến Sản về nhì với 42,51% bình chọn từ độc giả và 12,5% từ ban giám khảo.

Runner truyền cảm hứng chứng kiến cuộc đua sít sao. Đào Bá Tuân, runner với kỷ lục 480 ngày liên tục chạy half marathon sub2, chiếm 30,36% bình chọn từ độc giả và 18,75% từ ban giám khảo. Tuy nhiên, "lão nông chạy bộ" U70 Võ Kính vượt lên nhờ 31,25% điểm từ ban giám khảo, đạt tỷ lệ điểm chung cuộc 27,02%, qua đó trở thành người chiến thắng.

Ở HLV chạy bộ của năm, Bùi Bảo Trung của T-Coaching thắng tuyệt đối với tỷ lệ bình chọn từ độc giả cao nhất (39,26%) và ban giám khảo (31,25%). HLV cộng đồng chạy bộ adidas Runners, Đậu Văn Ngọc về nhì với điểm chung cuộc 12,78%, còn Trần Minh Khôi đứng thứ ba với 10,60%.

Năm CLB gồm 1983 Việt Nam Runner, DaNangRunners Anta, Chay365, Binh Duong Running Club và 1981 Runners vào Top 5 CLB chạy hay nhất năm.

Chiến thắng ở Nam và Nữ VĐV chuyên nghiệp tiềm năng lần lượt thuộc về Nguyễn Trung Cường (57,28%) và Lê Thị Tuyết (58,94%).

Các hạng mục dành cho Thiết bị thể thao của năm có kết quả như sau: Giày tập xuất sắc - Adidas Adizero SL2, Giày đua xuất sắc - Nike Alphafly 3, Đồng hồ thể thao xuất sắc - Garmin fenix8, Tai nghe thể thao xuất sắc - Shokz Openrun Pro, thương hiệu máy chạy bộ xuất sắc - KingSport Legend K-01, thương hiệu trang phục thể thao xuất sắc - Nike, thương hiệu điện giải xuất sắc - Pocari.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Tòa nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội vào 14h thứ Hai ngày 13/1/2025.

Quang Huy