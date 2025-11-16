10 xe xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 10

Mitsubishi Xpander
Doanh số: 2.644 (936 - 650 - 1.058)
Mitsubishi Xpander, Xforce, Ford Ranger là ba mẫu xe bàn giao nhiều nhất tháng, trong đó Xpander bán 2.644 xe.
|Giá niêm yết:
|560 triệu - 699 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|MPV
|Phân khúc:
|MPV cỡ nhỏ
|Mitsubishi Xpander 2025 MT Giá niêm yết: 560 triệu
|Mitsubishi Xpander 2025 AT Giá niêm yết: 598 triệu
|Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium Giá niêm yết: 659 triệu
|Mitsubishi Xpander 2025 Cross Giá niêm yết: 699 triệu
|Giá niêm yết:
|665 triệu - 1 tỷ 039 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Bán tải
|Phân khúc:
|Bán tải cỡ trung
|Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT Giá niêm yết: 665 triệu
|Ford Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT Giá niêm yết: 669 triệu
|Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT Giá niêm yết: 707 triệu
|Ford Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 776 triệu
|Ford Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 864 triệu
|Ford Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 979 triệu
|Ford Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 039 triệu
|Giá niêm yết:
|599 triệu - 705 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Crossover
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Mitsubishi Xforce 2024 GLX Giá niêm yết: 599 triệu
|Mitsubishi Xforce 2024 Exceed Giá niêm yết: 640 triệu
|Mitsubishi Xforce 2024 Premium Giá niêm yết: 680 triệu
|Mitsubishi Xforce 2024 Ultimate Giá niêm yết: 705 triệu
|Giá niêm yết:
|650 triệu - 765 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu
|Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 765 triệu
|Giá niêm yết:
|749 triệu - 979 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Crossover
|Phân khúc:
|Xe cỡ vừa hạng C
|Mazda CX-5 2023 2.0 Deluxe Giá niêm yết: 749 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.0 Luxury Giá niêm yết: 789 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.0 Premium Giá niêm yết: 829 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.0 Premium Sport Giá niêm yết: 849 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.0 Premium Exclusive Giá niêm yết: 869 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.5 Signature Sport Giá niêm yết: 959 triệu
|Mazda CX-5 2023 2.5 Signature Exclusive Giá niêm yết: 979 triệu
|Giá niêm yết:
|762 triệu - 896 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Crossover
|Phân khúc:
|Xe cỡ vừa hạng C
|Ford Territory 2025 Trend Giá niêm yết: 762 triệu
|Ford Territory 2025 Titanium Giá niêm yết: 840 triệu
|Ford Territory 2025 Titanium X Giá niêm yết: 896 triệu
|Giá niêm yết:
|1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Ford Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 099 triệu
|Ford Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 178 triệu
|Ford Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 Giá niêm yết: 1 tỷ 299 triệu
|Ford Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 Giá niêm yết: 1 tỷ 468 triệu
|Ford Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 Giá niêm yết: 1 tỷ 545 triệu
|Giá niêm yết:
|458 triệu - 545 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Toyota Vios 2023 E MT 3AB Giá niêm yết: 458 triệu
|Toyota Vios 2023 E CVT 3AB Giá niêm yết: 488 triệu
|Toyota Vios 2023 G CVT Giá niêm yết: 545 triệu
|Giá niêm yết:
|499 triệu - 569 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Honda City 2023 G Giá niêm yết: 499 triệu
|Honda City 2023 L Giá niêm yết: 539 triệu
|Honda City 2023 RS Giá niêm yết: 569 triệu
|Giá niêm yết:
|599 triệu - 715 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Crossover
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Hyundai Creta 2025 1.5 Tiêu chuẩn Giá niêm yết: 599 triệu
|Hyundai Creta 2025 1.5 Đặc biệt Giá niêm yết: 659 triệu
|Hyundai Creta 2025 1.5 Cao cấp Giá niêm yết: 705 triệu
|Hyundai Creta 2025 1.5 N Line Giá niêm yết: 715 triệu
