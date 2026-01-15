10 ôtô xăng, dầu bán chạy nhất năm 2025

Mitsubishi Xpander bàn giao nhiều xe nhất năm với gần 19.900 xe, Ford Ranger xếp thứ hai với gần 18.700 xe, Mazda CX-5 giữ hạng ba với gần 17.300 xe.