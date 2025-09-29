Ôtô, xe máy bị thổi bay, hư hỏng trong bão

Tại Hà Nội, một xe tải bị cây đa bên đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì) đổ trúng trong đêm. Đây là tuyến đường thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm và khi mưa. Ảnh: Thanh Hải

Bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11. Đến trưa nay, bão làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.