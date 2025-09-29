Nhà đổ sập, tốc mái khi bão Bualoi quét qua

Tại Thanh Hóa, bão Bualoi khiến hàng chục ngôi nhà ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, bị tốc mái, đổ sập. Nhiều mái tôn, ngói đỏ bị hất tung, cột điện dọc đường gãy đổ, người dân bàng hoàng trước thiệt hại. Ảnh: Việt Hoàng
Ngôi biệt thự xây dựng kiên cố, bị bão vò nát phần mái và tường bao.
Bão Bualoi quét qua khiến siêu thị mini và khu vui chơi rộng 800 m2 của gia đình anh Tô Văn Thảo, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, bị đổ sập hoàn toàn. "Toàn bộ hàng hoá, tài sản bị vùi lấp, cuốn phăng", anh Thảo nói, cho biết thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhiều xưởng may, xưởng hấp lúa của người dân địa phương cũng bị tốc mái, để lại cảnh hoang tàn.
Ảnh hưởng bão Bualoi, khoảng 6h hôm nay, một trận lốc lớn quét qua ven biển Ninh Bình khiến nhiều nhà bị hư hỏng, 6 người tử vong. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người bị thương đang được cấp cứu. Nhiều mái tôn trường học bị thổi bay, cột điện đổ gãy, gây hư hỏng nặng cơ sở hạ tầng Ảnh: Hoa Lư
Tại biển Thiên Cầm và một số xã ven biển Hà Tĩnh, nhiều nhà bị tốc máy, sập đổ.
Mái tôn bay khắp nơi trên đường biển Thiên Cầm.
Các ngôi nhà ven biển dù xây dựng kiên cố, phần mái ngói đều bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn sau bão.
Trần nhà bị sập trên đường Nguyễn Sỹ Sách, trước đây thuộc TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Bà Trinh Thị Mừng bật khóc khi căn nhà cấp bốn lợp ngói bị tốc mái, nước mưa tràn vào làm hư hỏng toàn bộ tài sản. "Bão đổ bộ tôi sang nhà con ở, sáng nay trở về thấy mái nhà bị cuốn mất, đồ đạc ướt hết", bà nói.
Tại xã Phú Trạch (Quảng Trị), nơi chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh sau bão, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, chỉ còn trơ khung. Một cơ sở kinh doanh bên quốc lộ 1 bị bão đánh sập mái tôn rộng hơn 1.000 m2.
10h20, lốc xoáy xảy ra ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, khiến nhiều nhà xưởng, ngôi nhà bị tốc mái. Lực lượng chức năng thu dọn mái tôn bay sau bão. Ảnh: Phạm Chiểu
Bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.
Lê Hoàng - Đắc Thành - Đức Hùng