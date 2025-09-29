Nhà đổ sập, tốc mái khi bão Bualoi quét qua

Bão Bualoi quét qua khiến siêu thị mini và khu vui chơi rộng 800 m2 của gia đình anh Tô Văn Thảo, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, bị đổ sập hoàn toàn. "Toàn bộ hàng hoá, tài sản bị vùi lấp, cuốn phăng", anh Thảo nói, cho biết thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều xưởng may, xưởng hấp lúa của người dân địa phương cũng bị tốc mái, để lại cảnh hoang tàn.