Ôtô nằm la liệt trên đường phố Huế chờ cứu hộ

Đêm 27/10, nước sông Hương và sông Bồ vượt báo động 3, làm 32/40 xã, phường TP Huế ngập sâu 1-2 m, hàng nghìn nhà dân và ôtô chìm trong lũ. Toàn thành phố có 12 người chết, một mất tích.

Đến ngày 31/10, lũ rút xuống dưới báo động 2, song hàng chục ôtô vẫn ngập trong Công viên Trung tâm hành chính công trên đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ. Khu vực này vốn được người dân các chung cư Vicoland, Xuân Phú chọn làm nơi gửi xe tránh lũ.