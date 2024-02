'Oppenheimer' thắng 7 giải BAFTA

Anh"Oppenheimer" của Christopher Nolan đại thắng BAFTA 2024, trong đó có giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Lễ trao giải lần thứ 77 do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) tổ chức ở London hôm 18/2. Oppenheimer thắng các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Christopher Nolan), Nam chính xuất sắc (Cillian Murphy), Nam phụ xuất sắc (Robert Downey Jr.), Nhạc phim gốc xuất sắc (Ludwig Göransson), Quay phim xuất sắc (Hoyte van Hoytema) và Dựng phim xuất sắc (Jennifer Lame).

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Trong bài phát biểu nhận cúp, Nolan nhấn mạnh những nỗ lực của con người trong việc bảo vệ hòa bình. "Có nhiều cá nhân và tổ chức đã kiên trì giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới. Từ năm 1967, họ đã làm được khoảng 90%. Gần đây, điều đó đã đi sai hướng. Khi nhận giải thưởng này, tôi muốn gửi lời tri ân đến họ và chỉ ra sự cần thiết và tiềm năng của những nỗ lực vì hòa bình", đạo diễn nói.

Hai giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc đánh dấu chiến thắng của Nolan sau nhiều lần vụt mất giải thưởng. Nhà làm phim người Mỹ gốc Anh từng nhận ba đề cử cho Inception (2010), sau đó thua The King's Speech trong cuộc đua Phim hay nhất, trong khi David Fincher giành được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc cho The Social Network và David Seidler nhận giải Kịch bản gốc hay nhất cho The King's Speech.

Năm 2018, Nolan một lần nữa tranh giải Đạo diễn và Phim hay nhất với tác phẩm Dunkirk. Tuy nhiên, chiến thắng được trao cho phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, còn Guillermo del Toro ra về với cúp đạo diễn cho The Shape of Water.

Christopher Nolan ở lễ trao giải BAFTA 2024. Ảnh: Reuters

Oppenheimer nhận 13 đề cử ở BAFTA năm nay. Tác phẩm có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023. Dự án chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hôm 12/2, Nolan đoạt giải Thành tựu đạo diễn xuất sắc tại Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ. Trước đó, hôm 8/1, tác phẩm đại thắng Quả Cầu Vàng 2024 với năm giải, gồm Phim chính kịch xuất sắc. Bảy ngày sau, ở Critics' Choice Awards, Oppenheimer thắng tám giải, trong đó có giải quan trọng nhất - Phim xuất sắc.

Xếp sau phim của Nolan là Poor Things - do Yorgos Lanthimos đạo diễn, Emma Stone sản xuất. Trong lễ trao giải, tác phẩm của Lanthimos giành năm cúp, trong đó có Nữ chính xuất sắc cho Stone. Diễn viên dành lời cảm ơn đến mẹ, huấn luyện viên phương ngữ và êkíp thực hiện tác phẩm.

The Zone of Interest do Jonathan Glazer đạo diễn được vinh danh ở ba hạng mục, trong số chín đề cử. Trong khi đó, Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese cũng nhận chín đề cử nhưng ra về tay trắng. Ngôi sao người Đức Sandra Hüller không giành được cúp diễn xuất nào, dù trước đó được đánh giá cao khi xuất hiện trong The Zone of Interest và Anatomy of a Fall.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Năm ngoái, Phía Tây không có gì lạ là phim xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)