Sora 2 cải tiến khả năng tạo video so với phiên bản trước, trong khi mạng xã hội mang tên Sora giúp chia sẻ nhanh video theo phong cách TikTok.

Công bố trên blog và qua livestream trên YouTube ngày 30/9, OpenAI cho biết Sora 2 "tuân thủ định luật vật lý tốt hơn, giúp hình ảnh chân thực hơn". Trong video chia sẻ trên X, các pha hành động như thi đấu bóng chuyền, nhào lộn trên ván trượt, động tác thể dục dụng cụ... được đánh giá nhuần nhuyễn, rất khó phân biệt với cảnh quay thật nếu nhìn bằng mắt thường.

"Các mô hình AI tạo video trước đây thường làm biến dạng' cảnh thực tế", OpenAI viết trên blog. "Chẳng hạn, nếu một cầu thủ bóng rổ ném trượt, quả bóng vẫn tự động dịch chuyển đến rổ. Trong Sora 2, nếu một cầu thủ bóng rổ ném trượt, quả bóng sẽ bật ra khỏi bảng rổ".

OpenAI ra Sora 2 và mạng xã hội giống TikTok Một số video được thực hiện bằng Sora 2. Video: X/OpenAI

Điểm mới trên Sora 2 là tính năng tự tải lên có tên Cameos, cho phép người dùng "thả" mình vào bất cứ cảnh nào do AI tạo ra bằng cách tải hình ảnh bản thân lên. Dù vậy, trước đó, người dùng sẽ phải tải lên một bản ghi âm và video nhằm xác minh danh tính và ghi lại diện mạo, tránh trường hợp sử dụng làm deepfake mạo danh người khác.

Tính năng Cameos cũng cho phép chia sẻ "vai diễn khách mời" với bạn bè, bằng cách cấp quyền cho người khác đưa hình ảnh vào video. "Chúng tôi nghĩ, một mạng xã hội thú vị sẽ được xây dựng dựa trên các tính năng 'khách mời' như vậy. Đó cũng là cách tốt nhất để trải nghiệm sự kỳ diệu của Sora 2", OpenAI viết trên blog.

Trong khi đó, ứng dụng mạng xã hội Sora có nhiều điểm tương đồng với nền tảng video ngắn TikTok hay Meta Reels, YouTube Short. Thuật toán sẽ hiển thị nội dung đề xuất dựa trên thói quen người dùng. OpenAI nhấn mạnh đây là mạng xã hội đầu tiên dành cho nội dung AI.

Theo đánh giá ban đầu của TechCrunch, Sora 2 "tạo ấn tượng mạnh" khi hầu hết cảnh quay có độ chân thực rất cao. Dù vậy, các video có thể bị lạm dụng cho mục đích xấu, do đó OpenAI cần có chế tài kiểm soát kỹ. Với mạng xã hội Sora, công ty của Sam Altman cũng phải có các biện pháp an toàn cho người dùng, đặc biệt đây là nơi tập trung video không có thật.

OpenAI cũng nhận thức những lo ngại về rủi ro tiềm ẩn của Sora mới. Công ty đăng bài riêng về vấn đề an toàn cùng hàng loạt cảnh báo khi sử dụng ứng dụng. Tài khoản thanh thiếu niên trên Sora sẽ phải tuân theo sự kiểm soát của phụ huynh và giới hạn thời gian dùng.

"Khi tạo video, hệ thống kiểm duyệt sẽ tìm cách chặn nội dung không an toàn trước khi nó được tạo ra, như khiêu dâm, tuyên truyền khủng bố và quảng cáo tự gây hại, bằng cách kiểm tra cả lời nhắc và đầu ra trên nhiều khung hình video và bản ghi âm thanh", theo OpenAI.

Ứng dụng Sora hiện cho phép người dùng tải về trên iOS tại hai thị trường Mỹ và Canada, chưa có trên Android. Người dùng miễn phí phải có lời mời từ người khác, trong khi những ai sử dụng ChatGPT Pro có thể dùng thử Sora 2 không cần lời mời.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, NBC News, Venturebeat)