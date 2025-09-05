OpenAI tạo nền tảng tuyển dụng AI, cạnh tranh LinkedIn

OpenAI công bố nền tảng Jobs Platform, sử dụng AI để kết nối doanh nghiệp và các ứng viên, dự kiến hoạt động giữa năm sau.

"Nếu bạn là doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân viên am hiểu AI, hoặc cần hỗ trợ cho một nhiệm vụ cụ thể, tìm được đúng người có thể rất khó khăn", Fidji Simo, Giám đốc OpenAI Applications, viết trên blog ngày 4/9. "OpenAI Jobs Platform sẽ có những ứng viên giàu kinh nghiệm, am hiểu ở mọi cấp độ. Đây cũng là nơi tạo cơ hội cho bất kỳ ai muốn phát huy kỹ năng của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng AI để giúp tìm ra sự kết hợp hoàn hảo giữa những gì công ty cần và người lao động có thể cung cấp".

Giao diện website OpenAI. Ảnh: Bảo Lâm

Simo cho biết OpenAI Jobs Platform có hướng đi riêng giúp doanh nghiệp cạnh tranh, chính quyền địa phương tìm kiếm nhân tài AI bằng cách đảm bảo ứng viên thành thạo AI hoặc các kỹ năng nhất định. Chẳng hạn, nếu Hiệp hội Doanh nghiệp Texas muốn sử dụng Jobs Platform để kết nối hàng nghìn nhà tuyển dụng tại bang, nền tảng sẽ gợi ý những người có thể giúp họ hiện đại hóa doanh nghiệp.

Cũng theo Simo, OpenAI Jobs Platform đã bắt đầu hợp tác với các hãng như Walmart và John Deere, công ty dịch vụ chuyên nghiệp như Boston Consulting Group và Accenture, website tìm kiếm việc làm và tuyển dụng Indeed cũng như các tổ chức cộng đồng khác. Nền tảng dự kiến ra mắt giữa năm sau.

OpenAI hiện tiếp tục mở rộng dịch vụ AI ra nhiều lĩnh vực khác ngoài sản phẩm cốt lõi ChatGPT, và OpenAI Jobs Platform nằm trong số đó. Tại bữa tối với giới truyền thông cuối tháng trước, CEO OpenAI Sam Altman cho biết Simo sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát một số ứng dụng ngoài chatbot.

Theo TechCrunch, việc OpenAI sắp ra nền tảng tuyển dụng riêng đặt công ty vào thế cạnh tranh trực tiếp với LinkedIn, do Reid Hoffman - một trong những nhà đầu tư sớm nhất của OpenAI - đồng sáng lập. LinkedIn cũng thuộc sở hữu của Microsoft, nhà tài trợ lớn nhất của OpenAI đến nay.

Ngoài OpenAI Jobs Platform, Simo cho biết công ty bắt đầu cung cấp chứng chỉ cho người thành thạo AI thông qua chương trình OpenAI Academy ra mắt năm ngoái. Công ty đặt mục tiêu chứng nhận cho 10 triệu người Mỹ đến năm 2030.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, OpenAI)