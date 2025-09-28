Sam Altman muốn xây dựng hạ tầng AI quan trọng nhất lịch sử

CEO Open AI đặt mục tiêu đầy tham vọng là xây dựng một nhà máy có thể sản xuất được 1 GW hạ tầng AI mỗi tuần.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: TechCrunch

CEO OpenAI Sam Altman đưa ra tầm nhìn táo bạo về việc mở rộng quy mô trí tuệ nhân tạo trong một bài đăng trên blog cá nhân với tiêu đề "Abundant Intelligence" (Trí tuệ phong phú). Ông viết "Tầm nhìn của chúng tôi rất đơn giản, muốn tạo ra một nhà máy có thể sản xuất một gigawatt (GW) cơ sở hạ tầng AI mới mỗi tuần, việc thực hiện điều này cực kỳ khó khăn và sẽ mất nhiều năm để đạt được mục tiêu".

Sam Altman cũng khẳng định "Đây sẽ là dự án cơ sở hạ tầng tuyệt vời và quan trọng nhất từ trước đến nay". Ông cho biết "rất nhiều" cơ sở hạ tầng này sẽ được đặt tại Mỹ và hứa hẹn công bố thêm chi tiết về các đối tác trong những tháng tới.

Mặc dù không nhắc tới các dự án cụ thể, nhưng nền tảng của hạ tầng AI mà Sam Altman đặt ra là siêu dự án như Stargate, sáng kiến chung trị giá 500 tỷ USD với Oracle và SoftBank nhằm xây dựng các siêu trung tâm AI khổng lồ trên khắp nước Mỹ. Đây được xem là phương tiện chính để hiện thực hóa tham vọng của Altman. Trung tâm dữ liệu Stargate đầu tiên đã bắt đầu được xây dựng tại Abilene, Texas. OpenAI cũng đã xác nhận thêm 5 địa điểm khác, dự kiến cung cấp tổng công suất gần 7 GW. Nvidia đã công bố khoản đầu tư lên tới 100 tỷ USD vào các dự án của OpenAI, đảm bảo cho công ty này quyền truy cập vào khoảng 10 GW trung tâm dữ liệu AI.

Tham vọng mở rộng quy mô AI của Sam đang đối mặt với một thách thức lớn, đó là nguồn cung cấp năng lượng. Để dễ hình dung, 1 GW điện đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 876.000 hộ gia đình trong một năm. Các chuyên gia năng lượng nhận định, ngay cả việc đảm bảo nguồn điện cho thỏa thuận giữa OpenAI với Nvidia cũng là một vấn đề nan giải, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc liệu lưới điện hiện tại có đủ khả năng để đáp ứng mức tiêu thụ điện năng tăng vọt này hay không.

Ông Brad Gastwirth, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Circular Technology, gọi vấn đề về nguồn cung cấp năng lượng là "nút thắt cổ chai thầm lặng" đối với mục tiêu mở rộng AI của ngành công nghệ. Ông cảnh báo rằng vấn đề này "sẽ trở nên nghiêm trọng hơn qua mỗi năm".

Kế hoạch của Altman không chỉ là về chip, hệ thống làm mát hay máy chủ, mà còn là việc đảm bảo nguồn điện sạch, đáng tin cậy để duy trì hoạt động mà không gây quá tải lưới điện hoặc làm trầm trọng thêm vấn đề khí hậu.

Mặc dù đứng trước những thách thức về cơ sở hạ tầng năng lượng, Sam Altman vẫn kiên định. Ông cho rằng "nền tảng" cho tương lai AI đang được đặt ra khi người dùng ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống AI tạo sinh. Vì thế thách thức này không chỉ là trở ngại mà còn là cơ hội để định hình lại cách thức cơ sở hạ tầng quy mô hành tinh có thể vận hành trong thế kỷ 21, nơi công nghệ và năng lượng giao thoa.

Huy Đức (theo Business Insider, India Today)