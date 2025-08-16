Giám đốc ChatGPT: Hãy làm việc từ con số 0

Nick Turley, Giám đốc ChatGPT của OpenAI, cho biết công ty muốn nhân viên có thể làm việc mà không cần bất cứ bản hướng dẫn quy trình nào.

"Việc tiếp cận từng tình huống từ đầu vô cùng quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Không có sự tương đồng nào cho những gì chúng tôi đang xây dựng. Bạn không thể sao chép một thứ đã tồn tại", Turley nói với người dẫn chương trình podcast Lenny Rachitsky tuần này.

Nick Turley, Giám đốc phụ trách ChatGPT của OpenAI. Ảnh: OpenAI

Để nhận được một vị trí ở OpenAI, ứng viên thường cần có nền tảng công nghệ vững chắc, kinh nghiệm tại những công ty hàng đầu và niềm đam mê thực sự với nghiên cứu AI. Tuy nhiên, để thành công tại đây, họ phải có khả năng làm việc từ con số 0.

Turley cho biết, OpenAI không thể lặp lại sản phẩm hoặc tính năng mà những gã khổng lồ công nghệ như Instagram hay Google đã phát triển. "Bạn có thể học hỏi nhiều nơi nhưng phải thực hiện mọi thứ từ đầu. Điều này giúp làm việc hiệu quả tại OpenAI và chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng đó", ông nói.

Ông cũng chia sẻ về chiến lược phát hành của OpenAI. Công ty sẵn sàng đưa ra các tính năng kể cả khi chưa hoàn thiện. Ông giải thích, các công ty thường trì hoãn giới thiệu sản phẩm vì muốn tuân thủ "tiêu chuẩn chất lượng", nhưng thực tế nên triển khai nhanh để nhận phản hồi cần thiết từ người dùng.

"Lý do là bạn có thể trau chuốt những thứ không đúng. Bạn không biết cần tinh chỉnh những gì cho đến khi phát hành, và điều đó rất chính xác trong một môi trường mà các tính năng của sản phẩm bộc lộ dần dần", Turley nói.

Việc ra mắt GPT-5 hôm 7/8 là ví dụ điển hình cho triết lý này. Sau khi xuất hiện một ngày, hàng loạt chỉ trích nhắm vào chatbot như "kinh khủng", "thiếu sót", "khó chịu", "tàn bạo". Chủ đề "GPT-5 tệ hại" trên Reddit thu hút gần 3.000 lượt bình chọn và hơn 1.200 bình luận từ những người không hài lòng với mô hình mới. Sam Altman, CEO OpenAI, sau đó cho biết công ty đã đưa trở lại phiên bản 4o cho người dùng trả phí để họ có thể tùy ý lựa chọn mô hình.

Ngoài ra, OpenAI cũng đang phát triển bản cập nhật tính cách của GPT-5, hứa hẹn AI sẽ "ấm áp" hơn và ít gây khó chịu hơn phiên bản 4o. Theo TechRadar, động thái của OpenAI cho thấy công ty đã lắng nghe cộng đồng người dùng.

Thu Thảo (Theo Business Insider, TechRadar)