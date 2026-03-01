Ông Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị hạ sát

"Khamenei, một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại, và cho người dân từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, những người đã bị sát hại hoặc tàn tật bởi Khamenei và băng đảng côn đồ khát máu của ông ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, nhắc đến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Tổng thống Trump nói rằng ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. "Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ta không thể làm gì khác được", ông Trump viết.

"Đây là cơ hội duy nhất và lớn nhất để người dân Iran giành lại đất nước của họ. Chúng tôi đang nghe tin rằng nhiều thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội, cảnh sát, lực lượng an ninh của họ không còn muốn chiến đấu và muốn được chúng tôi tha mạng. "Như tôi đã nói tối qua: 'Bây giờ họ có thể chọn con đường sống, còn sau này họ chỉ nhận lấy cái chết!'", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong ảnh công bố hồi tháng 6/2025. Ảnh: AP

Ông Trump hy vọng IRGC và cảnh sát "sẽ hòa với những người yêu nước Iran và hợp tác để đưa đất nước vĩ đại trở lại", kêu gọi sớm bắt đầu tiến trình này vì Iran đã bị tàn phá nặng nề chỉ trong một ngày.

"Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác vẫn sẽ tiếp diễn, không gián đoạn trong suốt tuần này hoặc lâu hơn nếu cần thiết, cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi là hòa bình trên toàn bộ Trung Đông và thế giới!", ông kết thúc bài đăng.

Vài tiếng trước khi ông Trump ra tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Lãnh tụ Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều "an toàn và khỏe mạnh". Tuy nhiên, ông Khamenei không xuất hiện trước công chúng hay trên video kể từ khi cuộc tập kích của Mỹ - Israel bắt đầu.