-
Ông Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị hạ sát
"Khamenei, một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại, và cho người dân từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, những người đã bị sát hại hoặc tàn tật bởi Khamenei và băng đảng côn đồ khát máu của ông ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, nhắc đến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Tổng thống Trump nói rằng ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. "Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ta không thể làm gì khác được", ông Trump viết.
"Đây là cơ hội duy nhất và lớn nhất để người dân Iran giành lại đất nước của họ. Chúng tôi đang nghe tin rằng nhiều thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội, cảnh sát, lực lượng an ninh của họ không còn muốn chiến đấu và muốn được chúng tôi tha mạng. "Như tôi đã nói tối qua: 'Bây giờ họ có thể chọn con đường sống, còn sau này họ chỉ nhận lấy cái chết!'", Tổng thống Mỹ tuyên bố.
Ông Trump hy vọng IRGC và cảnh sát "sẽ hòa với những người yêu nước Iran và hợp tác để đưa đất nước vĩ đại trở lại", kêu gọi sớm bắt đầu tiến trình này vì Iran đã bị tàn phá nặng nề chỉ trong một ngày.
"Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác vẫn sẽ tiếp diễn, không gián đoạn trong suốt tuần này hoặc lâu hơn nếu cần thiết, cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi là hòa bình trên toàn bộ Trung Đông và thế giới!", ông kết thúc bài đăng.
Vài tiếng trước khi ông Trump ra tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Lãnh tụ Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều "an toàn và khỏe mạnh". Tuy nhiên, ông Khamenei không xuất hiện trước công chúng hay trên video kể từ khi cuộc tập kích của Mỹ - Israel bắt đầu.
-
Lãnh tụ Tối cao Iran là ai
Ông Ali Khamenei, sinh năm 1939, là lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran và cũng là người nắm quyền lực cao nhất trong bộ máy chính trị và quân sự nước này.
Ông nắm quyền từ năm 1989, kế nhiệm ông Ruhollah Khomeini, sau khi Iran bị tàn phá và cô lập vì chiến tranh với Iraq. Ông Khamenei đã phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vực dậy nền kinh tế và xã hội bị chia rẽ, giải quyết những bất đồng nội bộ và cạnh tranh giữa các giáo sĩ Iran, trong khi đối mặt với những áp lực trừng phạt không ngừng từ quốc tế.
Trong nhiều thập kỷ qua, ông Khamenei đã xây dựng được nền tảng ủng hộ trung thành và các thể chế vững chắc để bảo vệ quyền lực. Ông giữ vai trò quyết định trong chính sách đối ngoại, quân sự và hạt nhân của Iran, thường xuyên xuất hiện trong tin tức quốc tế về các căng thẳng tại Trung Đông.
-
Ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Israel
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio đã hủy chuyến thăm Israel theo kế hoạch vào ngày 2-3/3.
"Do tình hình hiện tại, Ngoại trưởng Rubio sẽ hủy chuyến thăm Israel vào ngày 2/3", trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết.
-
Israel 'thu được ảnh thi thể ông Khamenei'
Đài CNN dẫn hai nguồn tin từ Israel cho biết nước này xác nhận rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích hôm 28/2. Một trong hai nguồn tin nói Israel đã thu được ảnh chụp thi thể của ông Khamenei, người còn lại cho biết thông báo chính thức sắp được đưa ra.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó nói có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran "không còn sống".
Ông Netanyahu cũng tuyên bố "hàng nghìn" mục tiêu sẽ bị tấn công trong những ngày tới, trong khi quan chức an ninh hàng đầu của Iran khẳng định sẽ trả đũa dữ dội.
-
Biểu tình phản đối tấn công Iran ở Mỹ
Nhiều người biểu tình đã tập trung gần Nhà Trắng ngày 28/2 để phản đối chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Đám đông nhấn mạnh họ không muốn Mỹ bước vào một cuộc chiến mới.
"Là người Mỹ gốc Iran, tôi rất đau buồn cho những đứa trẻ ở Iran bị lực lượng Mỹ và Israel tấn công", người biểu tình tên Fatemeh nói với CNN. Giới chức Iran trước đó cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở huyện Minab, ở miền nam nước này, đã khiến 51 học sinh thiệt mạng và 60 em bị thương.
Gustave Kerndt, sinh viên Đại học Mỹ, kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình, cho rằng các cuộc oanh tạc "bừa bãi" trong lúc đang tham gia đàm phán hòa bình với Iran không phải là điều nên làm.
Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại thành phố New York. Những người tham gia giơ các tấm biển và biểu ngữ với dòng chữ "Hãy chấm dứt chiến tranh ở Iran", "Đoàn kết với Iran" cùng nhiều thông điệp phản chiến khác.
Trong khi đó, tại Los Angeles, luật sư gốc Iran Mike Kazerouni lại "thấy phấn khích" trước các cuộc không kích, cho rằng người dân Iran đã sẵn sàng cho sự thay đổi chế độ.
-
Israel công bố danh sách quan chức cấp cao Iran 'bị hạ sát'
Theo danh sách do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố, các cuộc tập kích của nước này và Mỹ đã khiến 7 quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Trong số những người còn lại có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour, quan chức tình báo hàng đầu Saleh Asadi.
-
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn
Trong cuộc họp khẩn cuối ngày 28/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên "phải làm mọi thứ có thể để ngăn căng thẳng leo thang hơn nữa".
"Nếu không, một cuộc xung đột lớn hơn sẽ xảy ra, với hậu quả thảm khốc cho dân thường và ổn định khu vực", ông Guterres nói.
Tổng thư ký lên án hành động của Mỹ và Israel là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng chỉ trích đòn đáp trả của Iran là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các nước Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Mỹ, Nga, Trung đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về tình hình Iran
Đại sứ Mỹ ca ngợi quyết định tấn công Iran của ông Trump, trong khi Nga, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích, kêu gọi Washington và Tel Aviv dừng gây hấn.
-
Nhiều người thân của Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng
Truyền thông nhà nước Iran cho biết con gái, con dâu, con rể và cháu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã chết trong cuộc tập kích do Mỹ - Israel tiến hành.
>Cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran ngày 1/3
Như Tâm - Đình Giang