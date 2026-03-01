Chủ nhật, 1/3/2026
Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran'

Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran'

Israel và Iran hôm nay tiếp tục tập kích đối phương, sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị hạ sát trong đòn không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

- Mỹ cùng Israel sáng 28/2 mở chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị hạ sát.

- Iran trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

- Hơn 200 người thiệt mạng ở Iran. Ít nhất một người thiệt mạng ở Israel.

- Israel hôm nay vẫn thực hiện các đợt tấn công mới nhắm vào Iran. Tehran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel và các mục tiêu Mỹ tại những nước Trung Đông lân cận như UAE, Qatar.

  • Israel tuyên bố tập kích 'trái tim của Tehran'

    "Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch Sư tử Gầm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tập kích các mục tiêu thuộc về chính quyền Iran ở trái tim của Tehran", IDF thông báo, song không nêu cụ thể.

    "Trong vòng một ngày qua, không quân Israel đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên không và mở đường đến Tehran", lực lượng này nói thêm.

    Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran'
     
     

    Quân đội Israel tập kích "trái tim của Tehran" hôm 1/3. Video: IDF

    Đài CNN cho biết đã xảy ra vụ nổ tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô của Tehran trong sáng nay. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ một số khu vực ở thành phố.

    Tehran-1772355319-8754-1772355364.png

    Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sau khi trúng tập kích hôm 1/3. Ảnh: AP

  • Tổn thất đối với bộ máy quyền lực Iran

    Thay đồ họa bộ máy quyền lực Iran

  • Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Iran thiệt mạng

    Hãng thông tấn Iran IRNA thông báo tướng Abdul Rahim Mousavi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng. IRNA cho biết còn có các chỉ huy khác của lực lượng vũ trang nước này tử vong và danh tính của họ sẽ được thông báo sau.

    Tehran trước đó xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Shamkhani và tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour đã thiệt mạng.

    Anh-1772348324-7695-1772348371.png

    Ông Mousavi (trái) và ông Nasirzadeh . Ảnh: IRNA

  • Iran phát động đợt tập kích mới trên khắp Trung Đông

    IRGC thông báo tiến hành đợt tấn công thứ 6 nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở Trung Đông, gây ra vụ nổ ở một số thủ đô và thành phố lớn.

    Tại Israel, quân đội nước này thông báo phát hiện loạt tên lửa phóng từ Iran vào buổi sáng và đã kích hoạt lưới phòng không. Còi báo động không kích đã vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

    Tại thành phố Dubai ở UAE, phóng viên đài CNN nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào khoảng 8h15. Giới chức cho biết mảnh vỡ từ vũ khí bị đánh chặn trên không đã rơi xuống khu vực Business Bay ở thành phố, gây ra hỏa hoạn tại cảng thương mại Jebel Ali và cột khói bốc lên cao.

    Dubai-1772345678-5741-1772345742.png

    Cột khói lớn tại cảng Jebel Ali ở Dubai hôm 1/3. Ảnh: AFP

    Một số vụ nổ lớn cũng xảy ra vào lúc 7h30 tại thành phố Doha của Qatar, theo CNN. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt vào sáng nay ở nước này và kêu gọi người dân "bình tĩnh, tìm đến nơi an toàn gần nhất".

  • Nổ lớn gần căn cứ có lực lượng Mỹ ở Iraq

    Phóng viên AFP cho biết nghe thấy các tiếng nổ lớn gần căn cứ không quân Erbil tại Iraq vào sáng nay, với một cột khói lớn bốc lên từ khu vực sân bay. Cơ sở này có binh sĩ Mỹ đồn trú để làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq, Trước đó một ngày, một số máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu hạ trên bầu trời Erbil, theo AFP.

    Erbil-1772340010-8626-1772340428.png

    Cột khói bốc lên tại căn cứ Erbil ở Iraq hôm 1/3. Ảnh: X/Osinttechnical

    Video do AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, đăng cho thấy phi cơ Shahed-107 do dân quân thân Iran tại Iraq phóng tập kích mục tiêu được cho là tổ hợp chống UAV của Mỹ tại Erbil, gây ra vụ nổ lớn.

    UAV tập kích Erbil
     
     

    Khoảnh khắc được cho là UAV dân quân Iraq tập kích mục tiêu tai Erbil trong video đăng ngày 1/3. Video: X/AMK Mapping

  • Sân bay tại Dubai bị hư hại 

    Ban quản lý sân bay quốc tế Dubai tại UAE cho biết khu vực sảnh chờ tại đây bị hư hại nhẹ, 4 nhân viên bị thương và đã được điều trị y tế. Sân bay đóng cửa từ ngày 28/2 và hành khách đã được sơ tán khỏi hầu hết các nhà ga từ trước nhằm mục đích phòng ngừa, sau khi Iran mở cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ ở Trung Đông để trả đũa chiến dịch tấn công của đối phương.

    Video do CNN đăng cho thấy khói dày đặc bên trong sân bay và các nhân viên sơ tán một cách bình tĩnh.

    Khói tại sân bay quốc tế Dubai
     
     

    Khói bên trong sân bay quốc tế Dubai tại UAE sáng 1/3. Video: CNN

  • Iran thành lập hội đồng điều hành lâm thời

    Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Thành phần hội đồng gồm tổng thống đương nhiệm của Iran, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ do Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao và giải quyết bất đồng với Quốc hội, lựa chọn.

    Tổng thống Iran hiện tại là ông Masoud Pezeshkian theo đường lối cải cách còn người đứng đầu ngành tư pháp là Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei có quan điểm cứng rắn.

  • Iran xác nhận hai quan chức cấp cao thiệt mạng

    Trang Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour và Ali Shamkhani, lãnh đạo hội đồng quốc phòng quốc gia, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

    IDF trước đó tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel đã khiến 7 quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó ngoài ông Pakpour, ông Shamkhani còn có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và quan chức tình báo hàng đầu Saleh Asadi.

    Anh-1772336641-5639-1772336668.png

    Danh sách các quan chức cấp cao Iran mà Israel tuyên bố đã thiệt mạng. Đồ họa: IDF

  • Khoảnh khắc 'tổ hợp Patriot' bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran

    Video do truyền thông Arab Saudi công bố cho thấy tổ hợp phòng không, được cho là Patriot, khai hỏa ít nhất ba quả đạn nhằm đối phó tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào căn cứ Al Udeid đêm 28/2.

    Tuy nhiên, cả 3 quả đạn đều không chặn được mục tiêu. Tên lửa Iran sau đó lao xuống khu vực căn cứ và gây ra vụ nổ lớn.

    Tên lửa Iran lao xuống khu vực căn cứ Al Udeid hôm 28/2. Video: Al Arabiya

