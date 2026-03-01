Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran'

-
Israel tuyên bố tập kích 'trái tim của Tehran'
"Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch Sư tử Gầm, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tập kích các mục tiêu thuộc về chính quyền Iran ở trái tim của Tehran", IDF thông báo, song không nêu cụ thể.
"Trong vòng một ngày qua, không quân Israel đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm chiếm ưu thế trên không và mở đường đến Tehran", lực lượng này nói thêm.
Đài CNN cho biết đã xảy ra vụ nổ tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô của Tehran trong sáng nay. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ một số khu vực ở thành phố.
Tổn thất đối với bộ máy quyền lực Iran
Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Iran thiệt mạng
Hãng thông tấn Iran IRNA thông báo tướng Abdul Rahim Mousavi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng. IRNA cho biết còn có các chỉ huy khác của lực lượng vũ trang nước này tử vong và danh tính của họ sẽ được thông báo sau.
Tehran trước đó xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Shamkhani và tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour đã thiệt mạng.
Iran phát động đợt tập kích mới trên khắp Trung Đông
IRGC thông báo tiến hành đợt tấn công thứ 6 nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở Trung Đông, gây ra vụ nổ ở một số thủ đô và thành phố lớn.
Tại Israel, quân đội nước này thông báo phát hiện loạt tên lửa phóng từ Iran vào buổi sáng và đã kích hoạt lưới phòng không. Còi báo động không kích đã vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.
Tại thành phố Dubai ở UAE, phóng viên đài CNN nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào khoảng 8h15. Giới chức cho biết mảnh vỡ từ vũ khí bị đánh chặn trên không đã rơi xuống khu vực Business Bay ở thành phố, gây ra hỏa hoạn tại cảng thương mại Jebel Ali và cột khói bốc lên cao.
Một số vụ nổ lớn cũng xảy ra vào lúc 7h30 tại thành phố Doha của Qatar, theo CNN. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt vào sáng nay ở nước này và kêu gọi người dân "bình tĩnh, tìm đến nơi an toàn gần nhất".
Nổ lớn gần căn cứ có lực lượng Mỹ ở Iraq
Phóng viên AFP cho biết nghe thấy các tiếng nổ lớn gần căn cứ không quân Erbil tại Iraq vào sáng nay, với một cột khói lớn bốc lên từ khu vực sân bay. Cơ sở này có binh sĩ Mỹ đồn trú để làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq, Trước đó một ngày, một số máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu hạ trên bầu trời Erbil, theo AFP.
Video do AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, đăng cho thấy phi cơ Shahed-107 do dân quân thân Iran tại Iraq phóng tập kích mục tiêu được cho là tổ hợp chống UAV của Mỹ tại Erbil, gây ra vụ nổ lớn.
Sân bay tại Dubai bị hư hại
Ban quản lý sân bay quốc tế Dubai tại UAE cho biết khu vực sảnh chờ tại đây bị hư hại nhẹ, 4 nhân viên bị thương và đã được điều trị y tế. Sân bay đóng cửa từ ngày 28/2 và hành khách đã được sơ tán khỏi hầu hết các nhà ga từ trước nhằm mục đích phòng ngừa, sau khi Iran mở cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ ở Trung Đông để trả đũa chiến dịch tấn công của đối phương.
Video do CNN đăng cho thấy khói dày đặc bên trong sân bay và các nhân viên sơ tán một cách bình tĩnh.
Iran thành lập hội đồng điều hành lâm thời
Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Thành phần hội đồng gồm tổng thống đương nhiệm của Iran, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ do Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao và giải quyết bất đồng với Quốc hội, lựa chọn.
Tổng thống Iran hiện tại là ông Masoud Pezeshkian theo đường lối cải cách còn người đứng đầu ngành tư pháp là Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei có quan điểm cứng rắn.
Iran xác nhận hai quan chức cấp cao thiệt mạng
Trang Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour và Ali Shamkhani, lãnh đạo hội đồng quốc phòng quốc gia, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.
IDF trước đó tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel đã khiến 7 quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó ngoài ông Pakpour, ông Shamkhani còn có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và quan chức tình báo hàng đầu Saleh Asadi.
Khoảnh khắc 'tổ hợp Patriot' bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran
Video do truyền thông Arab Saudi công bố cho thấy tổ hợp phòng không, được cho là Patriot, khai hỏa ít nhất ba quả đạn nhằm đối phó tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào căn cứ Al Udeid đêm 28/2.
Tuy nhiên, cả 3 quả đạn đều không chặn được mục tiêu. Tên lửa Iran sau đó lao xuống khu vực căn cứ và gây ra vụ nổ lớn.
