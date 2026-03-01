Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran'

- Mỹ cùng Israel sáng 28/2 mở chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị hạ sát.

- Iran trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

- Hơn 200 người thiệt mạng ở Iran. Ít nhất một người thiệt mạng ở Israel.

- Israel hôm nay vẫn thực hiện các đợt tấn công mới nhắm vào Iran. Tehran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel và các mục tiêu Mỹ tại những nước Trung Đông lân cận như UAE, Qatar.