Mỹ, Nga, Trung đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an về tình hình Iran

Đại sứ Mỹ ca ngợi quyết định tấn công Iran của ông Trump, trong khi Nga, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích, kêu gọi Washington và Tel Aviv dừng gây hấn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối ngày 28/2 họp khẩn tại trụ sở ở New York, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch nhằm vào Iran, dẫn đến các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Tel Aviv và căn cứ của Washington tại Trung Đông.

"Đây là khoảnh khắc trong lịch sử đòi hỏi sự rõ ràng về đạo lý và Tổng thống Trump đã nắm bắt được thời khắc đó", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói, ca ngợi quyết định tấn công Iran của Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Waltz, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng nhằm vào các mục tiêu cụ thể và mang tính chiến lược của Iran, xóa bỏ mối đe dọa mà Tehran gây ra cho các đồng minh của Washington. Ông cho rằng cuộc tấn công nhằm vào Iran là vấn đề "an ninh toàn cầu, và vì mục tiêu đó, Mỹ đang thực hiện các hành động hợp pháp".

Đại sứ Mỹ nói ngoại giao không hiệu quả với Iran vì "phương thức này không thể thành công nếu không có thiện chí thực sự".

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho rằng Mỹ và Israel đã hành động để "đối đầu và ngăn chặn một mối đe dọa hiện hữu trước khi tình hình trở nên không thể cứu vãn".

"Nỗ lực chung này sẽ tiếp tục nếu nguy cơ vẫn còn", ông Danon nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 28/2. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Iran, Nga và Trung Quốc đều chỉ trích Mỹ và Israel.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani cho biết chiến dịch của Mỹ và Israel đã khiến hàng trăm dân thường Iran thiệt mạng. Ông chỉ trích Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an đã không lắng nghe những cảnh báo trước đó từ Tehran về "những tuyên bố hiếu chiến và hành động can thiệp" từ phía Mỹ trong vài tuần qua. Ông kêu gọi hội đồng phải có hành động cụ thể.

"Vấn đề đặt ra trước Hội đồng là rất rõ ràng. Liệu có bất kỳ quốc gia thành viên nào, kể cả một ủy viên thường trực của Hội đồng này, được phép thông qua việc sử dụng vũ lực, ép buộc hoặc gây hấn để quyết định tương lai chính trị hay hệ thống của một quốc gia khác, hoặc áp đặt sự kiểm soát đối với công việc nội bộ của nước đó hay không", ông nói.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia yêu cầu Mỹ và Israel "lập tức dừng các hành động gây hấn". "Chúng tôi nhấn mạnh cần nối lại ngay lập tức các nỗ lực giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích".

Ông Nebenzia cho biết Moskva sẵn sàng "cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết" để thúc đẩy tiến trình đó.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông ủng hộ quan điểm của Nga. Ông nói Trung Quốc "vô cùng quan ngại trước sự leo thang đột ngột của căng thẳng khu vực" do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra.

"Trung Quốc nhấn mạnh rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cũng như các quốc gia khác trong khu vực phải được tôn trọng", ông Phó nói, thêm rằng Bắc Kinh "cảm thấy sốc" khi xung đột xảy ra giữa lúc Tehran và Washington vẫn đang đàm phán.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 28/2. Ảnh: AFP

Cuối phiên họp, đại sứ của Mỹ và Iran đã công kích nhau trực diện, diễn biến được mô tả là hiếm thấy. Sau khi ông Waltz phản ứng trước việc Iran chỉ trích Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, ông Iravani đã đề nghị được phát biểu để đưa ra cảnh báo.

"Tôi khuyên đại diện của Mỹ hãy lịch sự. Như vậy sẽ tốt hơn cho chính ông và đất nước mà ông đại diện", ông Iravani nói.

Đại sứ Iran, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Iran, Mỹ đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc. Video: Fox News

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên phải làm mọi thứ có thể để ngăn căng thẳng leo thang hơn nữa. "Nếu không, một cuộc xung đột lớn hơn sẽ xảy ra, với hậu quả thảm khốc cho dân thường và ổn định khu vực", ông Guterres nói.

Tổng thư ký lên án hành động của Mỹ và Israel là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng chỉ trích đòn đáp trả của Iran là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các nước Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Quang cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 28/2. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi tên cuộc tấn công Iran là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương. Trong phát biểu về chiến dịch, Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng quân đội Mỹ có thể hứng chịu nhiều thương vong trong xung đột lần này.

Khoảng 15 tiếng sau khi mở chiến dịch, ông Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bị hạ sát. Ông cảnh báo rằng chiến dịch tấn công vẫn sẽ tiếp tục, kêu gọi quân đội Iran hạ vũ khí và người dân Iran "giành lại đất nước".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, AP)