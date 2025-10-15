Ông Trump dọa dừng mua một số hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc dừng mua một số mặt hàng từ Trung Quốc, như dầu ăn.

"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu tương của Mỹ, gây khó khăn cho nông dân, là hành động kém thân thiện về kinh tế. Chúng tôi đang cân nhắc dừng nhập dầu ăn từ họ và các yếu tố thương mại khác, để đáp trả", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/10.

Tổng thống Mỹ khẳng định họ có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn và "không cần phải mua của Trung Quốc".

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 10/10. Ảnh: AP

Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, từ sau vụ thu hoạch mùa thu, họ vẫn chưa mua bất kỳ lô đậu tương nào từ Mỹ, giới thương nhân cho biết trên Reuters. Thay vào đó, nước này tăng mua sản phẩm từ Brazil, Argentina...

Nông dân Mỹ năm nay gặp nhiều khó khăn, khi Trung Quốc dừng mua hàng và giá một số nông sản xuống thấp do vụ thu hoạch kỷ lục. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang chuẩn bị gói cứu trợ ban đầu trị giá 10-15 tỷ USD cho nông dân.

Ông Trump coi việc Bắc Kinh giảm mua đậu tương là chiến thuật đàm phán. Tháng này, ông cho biết kỳ vọng có thể thảo luận vấn đề đậu tương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau nửa năm lắng dịu, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng trở lại. Ngày 9/10, Trung Quốc thông báo siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay. Động thái này khiến một ngày sau, Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa từ nền kinh tế thứ hai thế giới.

Bắc Kinh cho rằng động thái này thể hiện "tiêu chuẩn kép" của Mỹ. Ngày 14/10, Trung Quốc cũng bắt đầu áp phí cảng đặc biệt với các tàu do Mỹ sở hữu, đóng và vận hành vào nước này. Việc này nhằm trả đũa phí cảng của Mỹ với tàu có yếu tố Trung Quốc, cũng có hiệu lực từ ngày 14/10.

Hà Thu (theo Reuters)