Mỹ sắp tung 15 tỷ USD giải cứu nông dân

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 7/10 có thể công bố kế hoạch cứu trợ nông dân chịu tác động từ căng thẳng thương mại và vụ mùa bội thu.

Nguồn tin của Reuters cho biết gói cứu trợ ban đầu khoảng 10-15 tỷ USD. Đây được coi là khoản tài chính cần thiết giúp nông dân vượt qua mùa thu hoạch. Chính phủ Mỹ sau đó có thể cấp thêm hỗ trợ.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể gặp khó. Việc chính phủ đóng cửa khiến Quốc hội không thể thực hiện các bước cần thiết để phê duyệt khoản chi lớn như vậy. Trong khi đó, nguồn quỹ hiện có không đủ.

Nông dân nhìn chung vẫn ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, họ thúc giục chính quyền ký thêm các thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ vài tháng qua. Vụ thu hoạch ngô kỷ lục cũng đe dọa mất giá, làm giảm lợi nhuận.

Các nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo nông dân có thể đối mặt với "thảm họa tài chính" nếu không được nhận hỗ trợ trước cuối năm. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuần trước nói rằng Nhà Trắng sẽ công bố gói cứu trợ cho nông dân vào 7/10. Số tiền này dành cho người trồng đậu tương, vốn chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Dù vậy, thông tin chi tiết chưa được công bố.

Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nông dân đang hưởng lợi từ việc giảm thuế trong nước, các thỏa thuận thương mại và chương trình nông nghiệp trong dự luật giảm thuế và chi tiêu mà ông Trump ký hồi tháng 7. "Tổng thống đã nói rõ rằng ông không bỏ rơi nông dân. Vì vậy, USDA tiếp tục theo dõi tình hình và xem xét nhu cầu hỗ trợ thêm", người này nói.

Ông Trump nhiều lần nói rằng chính quyền sẽ dùng nguồn thu từ thuế nhập khẩu để hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, các khoản chi trực tiếp hiện bị giới hạn theo luật, ở mức 350 triệu USD, bằng một phần nhỏ số tiền đang được thảo luận. Chỉ Quốc hội mới có thể điều chỉnh mức trần này, nhưng việc đó gần như không thể thực hiện khi chính phủ đang đóng cửa.

Năm nay, nông dân Mỹ được cho là sẽ nhận khoản hỗ trợ hơn 40 tỷ USD. Phần lớn đến từ các chương trình cứu trợ thiên tai và kinh tế mà Quốc hội thông qua năm ngoái.

