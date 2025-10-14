Trung Quốc bắt đầu thu phí cảng đặc biệt với tàu Mỹ

Từ 14/10, Trung Quốc thu phí cảng đặc biệt với các tàu do Mỹ sở hữu, đóng và vận hành vào nước này.

Phí này sẽ được thu tại cảng đầu tiên mà tàu cập bến trong hải trình, hoặc thu với 5 hải trình trong vòng một năm, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết. Mức khởi điểm là 400 nhân dân tệ (56,1 USD) một tấn, tăng lên 640 nhân dân tệ (89,81 USD) từ 17/4/2026 và 1.120 nhân dân tệ (157,16 USD) trong hai năm tiếp theo.

Nếu không nộp phí, các thủ tục xuất nhập khẩu của tàu sẽ bị đình trệ. Tuy nhiên, các tàu do Trung Quốc sản xuất, tàu rỗng vào các xưởng sửa chữa và một số loại khác theo quy định sẽ được miễn phí này.

Theo kế hoạch công bố từ tháng 4, hôm nay cũng là ngày Mỹ bắt đầu thu phí cảng tàu do Trung Quốc sở hữu và vận hành. Mức phí là 50 USD một tấn, tăng dần lên 140 USD vào 2028.

Khác với các loại phí dịch vụ thông thường ở cảng, vốn được thu theo quy định lâu nay, loại phí Mỹ và Trung Quốc áp dụng từ ngày 14/10 là khoản đặc biệt. Phí này được giới chức công bố để đáp trả chính sách thương mại của nhau. Vì vậy, lộ trình áp dụng và mức phí hai bên đưa ra gần như tương đương.

Một cần cẩu nâng container tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích dự báo hãng vận tải biển Trung Quốc - COSCO sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất, khi gánh gần một nửa trong tổng phí ước tính 3,2 tỷ USD năm 2026.

Kế hoạch thu phí với tàu có yếu tố Trung Quốc nhằm giảm quyền lực của nước này trong ngành hàng hải toàn cầu và củng cố ngành đóng tàu Mỹ. Một cuộc điều tra thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden chỉ ra Trung Quốc áp dụng các chính sách không công bằng nhằm thống trị lĩnh vực hàng hải, logistics và đóng tàu, mở đường cho Mỹ áp phí.

Tuần trước, Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết việc áp phí cảng mới để đáp trả, với lộ trình và mức thu tương tự Mỹ. Nhà phân tích Omar Nokta tại Jefferies ước tính 13% tàu dầu và 11% tàu container toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng.

"Việc trả đũa khiến cả hai nền kinh tế rơi vào vòng xoáy thuế hàng hải, đe dọa bóp méo dòng chảy hàng hóa toàn cầu", công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers nhận định.

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc gần đây tiếp tục leo thang, sau thời gian lắng xuống khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu 100% lên hàng hóa và kiểm soát phần mềm thiết yếu Trung Quốc do nước này mở rộng quy định hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Ngày 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định chính sách kiểm soát "hợp pháp" và "tác động rất hạn chế" tới hoạt động sản xuất, cung ứng. Họ đồng thời cáo buộc Mỹ gia tăng các biện pháp kinh tế chống lại nước này kể từ tháng 9. Bộ này cho biết bất chấp thiện chí và sự quan ngại của Trung Quốc, Mỹ vẫn thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại theo Mục 301, nhằm vào các ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của nền kinh tế thứ hai thế giới.

Hà Thu (theo Reuters)