Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'tiêu chuẩn kép' khi nâng thuế

Bộ Thương mại Trung Quốc bảo vệ chính sách siết xuất khẩu đất hiếm, đồng thời chỉ trích việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thêm 100%.

Trong thông báo đăng tải trực tuyến ngày 12/10, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: "Phát biểu liên quan của Mỹ là ví dụ điển hình cho tiêu chuẩn kép".

Trước đó hai ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thêm thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Trung Quốc, để đáp trả động thái mà ông gọi là "cực kỳ hung hăng" khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tháng này.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định chính sách kiểm soát là "hợp pháp" và chỉ "tác động rất hạn chế" lên hoạt động sản xuất và cung ứng. Họ cho biết sẵn sàng đối thoại với tất cả quốc gia đều bảo vệ an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.

Trong thông báo ngày 12/10, Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ gia tăng các biện pháp kinh tế chống lại nước này kể từ tháng 9. "Những hành động này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, và hủy hoại bầu không khí của các cuộc đàm phán kinh tế - thương mại giữa hai bên," Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Bộ này khẳng định "liên tục đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc".

Hà Thu (theo AFP)