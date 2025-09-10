Ông Trump dịu giọng về thương mại với Ấn Độ

Ông Trump đổi thái độ, cho biết sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ và lạc quan có thể hoàn tất thỏa thuận thương mại với nước này.

Sau nhiều tuần căng thẳng, hôm 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mong muốn hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong "những tuần tới" và bày tỏ lạc quan có thể hoàn tất một thỏa thuận thương mại.

"Tôi tin chắc rằng sẽ không có khó khăn gì trong việc đạt được một kết quả thành công cho cả hai quốc gia vĩ đại chúng ta", ông viết trên mạng xã hội.

Đáp lại, ông Modi viết trên mạng xã hội hôm 10/9 rằng Washington và New Delhi "là những người bạn thân thiết và đối tác tự nhiên". Ông cho biết các nhóm đàm phán hai nước đang nỗ lực để sớm kết thúc các cuộc thảo luận thương mại.

"Tôi cũng mong được nói chuyện với Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ cộng tác để đảm bảo tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn cho hai dân tộc", ông nêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Theo CNBC, giới chức thương mại Ấn Độ và Mỹ có khả năng tái khởi động đàm phán trực tiếp trong tháng này. Trước đó, chuyến thăm dự kiến của đoàn đàm phán thương mại Mỹ tới New Delhi từ ngày 25 đến 29/8 đã bị hủy.

Madhavi Arora, nhà kinh tế tại Emkay Global đánh giá những tuyên bố trên mạng xã hội của ông Trump và ông Modi báo hiệu triển vọng hai nước xích lại gần nhau nhưng vẫn còn quá sớm để có kết quả nhanh chóng. "Với ông Trump, chúng ta cần chờ những tín hiệu cụ thể hơn cho thấy thỏa thuận đang được chuẩn bị", bà nói.

Những tháng qua, Tổng thống Trump từng tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ nhưng lại tăng gấp đôi thuế với hàng nhập khẩu từ nước này, hiện ở mức 50%. Vài tuần gần đây, ông và giới chức Nhà Trắng chỉ trích Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu Nga bất chấp cảnh báo. Đáp lại, hôm 5/9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ vẫn mua dầu Nga vì tính kinh tế.

Nguồn tin mới đây của Reuters cho hay ông Trump đã giục châu Âu áp thuế mạnh với Trung Quốc, Ấn Độ nhằm tăng áp lực lên Điện Kremli. Tuy nhiên, New Delhi nói không tin EU đang có bất kỳ kế hoạch trừng phạt nào với Ấn Độ.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, kim ngạch thương mại song phương với Ấn Độ đạt tổng cộng 129 tỷ USD vào 2024, phía Mỹ thâm hụt 45,8 tỷ USD.

Phiên An (theo Reuters)