Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% với hàng Ấn Độ

Từ 0h01 ngày 27/8 (giờ Mỹ), thuế với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ sẽ được nâng lên 50%, từ mức 25% trước đó.

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới hiện là một trong những nước bị Mỹ áp thuế cao nhất toàn cầu. Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thêm 25% thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do nước này vẫn mua dầu Nga. Động thái này có thể đe dọa mối quan hệ của Mỹ với một trong các đối tác thương mại quan trọng nhất của họ, đồng thời kéo giá nhiều mặt hàng lên cao.

New Delhi đầu tháng này ra tín hiệu sẽ trả đũa thuế nhập khẩu của Mỹ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ gần đây phàn nàn quốc gia này đang bị đối xử không công bằng vì mua dầu Nga, khi nhiều nước khác cũng làm điều này mà không bị áp thuế trừng phạt.

Ví dụ, Trung Quốc - một khách mua lớn khác của dầu Nga - hiện chịu thuế nhập khẩu 30%. Dù vậy, ông Trump cảnh báo sẽ sớm áp thuế này với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay tại Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Thâm hụt thương mại Mỹ - Ấn tăng mạnh trong thập kỷ qua, nhưng nguyên nhân là cả hai nước cùng tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu của nhau. Năm ngoái, nước này mua 87 tỷ USD hàng từ Ấn Độ, trong khi chỉ xuất khẩu sang đây 42 tỷ USD, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ. Khi ông Trump áp thuế nhập khẩu lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu và đầu năm nay, doanh nghiệp Mỹ đã chuyển hướng sang sản xuất tại Ấn Độ.

Các sản phẩm Washington mua chủ yếu từ New Delhi là dược phẩm, thiết bị viễn thông, smartphone và hàng dệt may. Dù vậy, smartphone hiện được miễn thuế đối ứng.

Với các sản phẩm đã bị áp thuế theo ngành, thuế sẽ không bị cộng dồn. Ví dụ, nhôm và thép từ Ấn Độ vẫn chịu thuế 50% như các nước khác, thay vì 100%.

Ngược lại, các mặt hàng Mỹ xuất sang Ấn Độ chủ yếu là dầu khí, hóa chất và linh kiện hàng không vũ trụ. Đây là những ngành có thể chịu tổn thất lớn nếu New Delhi đáp trả bằng thuế nhập khẩu với hàng Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)